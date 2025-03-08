عيد الأم موافق يوم كام رمضان.. تعرف على أجمل عبارات التهنئة

عيد الأم موافق يوم كام رمضان.. سؤال يتردد في أذهان الكثيرين باعتبارها من أهم المناسبات في مصر إذ يطلق على شهر مارس شهر المرأة، حيث يتم خلاله الإحتفال بمناسبتين تخصان السيدات وهما: اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس كل عام.

ولهذا ارتفعت معدلات البحث حول سؤال عيد الأم موافق يوم كام رمضان، لأنه مناسبة هامة للجميع حيث يحل الاحتفال بعيد الأم في عام 2025 في شهر رمضان المبارك.

ولذلك يبحث الكثيرون عن عيد الأم يوافق كام رمضان؟ وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

عيد الأم موافق يوم كام رمضان

عيد الأم موافق يوم كام رمضان

ويكون عيد الأم موافق يوم كام رمضان، في يوم السبت 21 مارس الجاري، ويأتي بمنتصف أكثر الأشهر التي تتميز بالروحانية والخير.

عيد الأم 2025

عيد الأم موافق يوم كام رمضان.. ويعتبر من أكثر المناسبات التي يهتم بموعدها الكثيرون، حيث تمثل الأم العمود الفقري لأبنائها، فهي تعد رمز العطاء والحب والسلام ولا يكفيها أيضاً كل أيام العام للإحتفال بها.

ويحتفل المصريون بعيد الأم كل عام يوم 21 مارس، وبذلك يأتي عيد الأم عام 2025، خلال شهر رمضان المبارك، وبذلك فإن عيد الأم والذي يتم الإحتفال به 21 مارس يوافق يوم 21 رمضان أيضًا لعام 2025.

ويكون متبقي بذلك 13 يومًا فقط تقريبًا للإحتفال بعيد الأم 2025، والذي يوافق يوم الجمعة أي من المقرر أن يكون عطلة أسبوعية للقطاعين العام والخاص.

أفضل عبارات التهنئة بعيد الأم 2025

- مَهُمَا كَانتْ نِعم الدنيا من حولك جميله تظل الأم أجملها.

- أمي عندما كنت صغيرًا، أول كلمة نطقتها من فمي هي كلمة أمي، سماع صوتك في الصباح أعتبره من ألطف الألحان وأعذبها على قلبي، قلبك أحلى وأغلى من كل الأشياء.

- اللهم لا تحرمني حنانها وخوفها علي كل عام وانت بخير يا أمي.

- أمي حياتي معك حلوة وعلى شفاهي أنت غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر أن أهديك عمري سيكون قليل عليكي.

- يا رب احفظها برعايتك وامنحها الصحة بوصايتك اجعلها للكون مرايتك، محبة للبشر وتحت هدايتك.

- لو كان عندي كثير هموم وكان عندي الشغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون عيدك سعيد يا أغلى الحبايب.

- إلى كل ام أعرفها، إلى كل شمعة أضاءت درب عائلتها إلى كل من حملت أنجبت.. ربت.. سهرت كل عام وانتي بخير.

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