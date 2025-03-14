استخراج شهادة الميلاد أون لاين.. خدمة شرطية برؤية حديثة

في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات الحكومية، أتاحت وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، إمكانية استخراج وثائق الأحوال المدنية، ومنها شهادة الميلاد، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

للاستفادة من الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية: https://moi.gov.eg/



2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.



3. اختيار "خدمة الإنترنت للمواطنين".



4. تحديد خيار "شهادة ميلاد".



5. إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، والعنوان.



6. اختيار طريقة سداد الرسوم، سواء إلكترونيًا أو عند الاستلام.

الهوية في صلب الخدمات الشرطية

لا تقتصر جهود وزارة الداخلية على استخراج الوثائق، بل تمتد إلى توفير نظام متكامل يعزز الأمان والانضباط، بدءًا من إصدار رخص القيادة التي تعكس المسؤولية في الطرق، وصولًا إلى وثائق الأحوال المدنية، التي لا تعد مجرد أوراق، بل تمثل هوية وانتماءً لكل مواطن.

نحو مستقبل رقمي للخدمات الحكومية

تُظهر هذه الخطوة التزام وزارة الداخلية بتطوير خدماتها وفقًا لأحدث التقنيات، حيث لم تعد بطاقة الرقم القومي مجرد مستند رسمي، بل هي بوابة تفتح آفاق الحقوق والواجبات، تمامًا كما تُمثل جوازات السفر وتصاريح العمل مفاتيح للفرص والمستقبل، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين بطرق أكثر سهولة وكفاءة.

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