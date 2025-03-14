شقق الاسكان الاجتماعي.. تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر

تواصل المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" جهودها لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة بعد عيد الفطر 2025، ويكشف الموجز عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار وشروط التقديم في حينه.

وحدات جاهزة وأخرى خلال عامين

يتضمن الطرح المرتقب وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، بينما سيتم تسليم باقي الوحدات خلال 24 شهرًا كحد أقصى، مما يمنح المستفيدين فرصة للحصول على سكن بميزات تنافسية مقارنة بالسوق العقاري الحالي.

فرصة ذهبية لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد الحمصاني أن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبمواصفات متميزة، في ظل دعم الدولة المستمر لتوفير سكن كريم للمواطنين.

ترشيد الإنفاق.. أولوية للإصلاح الاقتصادي

وفي سياق متصل، شدد الحمصاني على استمرار سياسة ترشيد الإنفاق ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت منذ مارس 2024، حيث يتم توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية القصوى في قطاعات الصحة، التعليم، وبرنامج حياة كريمة.

كما أشار إلى أن الدولة تركز على استكمال المشروعات التي تجاوزت 80% من نسبة التنفيذ، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

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