الاستعلام عن وحدات سكن لكل المصريين 5.. إليك الخطوات| تفاصيل

وحدات سكن لكل المصريين 5.. يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فرز مستندات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 5، تمهيدًا لإعلان النتائج تدريجيًا بعد الانتهاء من عملية الفرز.

ويشمل المشروع تقديم وحدات سكنية للأسر المصرية وفقًا لمجموعة من الأولويات والشروط، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن وحدات سكن لكل المصريين 5.

مناطق لا يتم فيها تطبيق نظام الأولويات في سكن لكل المصريين 5

أعلن الصندوق أنه في بعض المناطق التي شهدت قلة في عدد المتقدمين، لن يتم تطبيق نظام الأولويات، وهذا يعني تخصيص وحدات سكن لكل المصريين 5 لجميع المتقدمين المستوفين للشروط بدون ترتيب أولويات القبول. تشمل هذه المناطق:

قنا: أبوتشت، قوص.

أسوان: إدفو، كوم أمبو.

الأقصر: أرمنت، إسنا، الطود.

أسيوط: البداري، ساحل سليم، منفلوط.

سوهاج: الكوثر، جهينة، طهطا.

المنيا: بني مزار، المنيا.

الفيوم: جزر القطوري.

كفر الشيخ: مركز السادات.

البحر الأحمر: الحمام.

سوهاج الجديدة: أخميم الجديدة.



كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم عبر الموقع الرسمي للصندوق باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

2. اختيار "الاستعلام عن طلبات التخصيص".

3. تحديد مشروع "سكن لكل المصريين 5".

4. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

5. الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة الطلب.

سكن لكل المصريين 5



نتائج التدريج وآلية التواصل مع المتقدمين

بدأ الصندوق إرسال رسائل نصية للمواطنين منذ 8 فبراير 2025، تتضمن إشعارات بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح الأسباب، ومن المتوقع إعلان النتائج تدريجيًا حسب المناطق المتاحة، لذا ينصح المتقدمون بمتابعة الموقع للحصول على التحديثات المستمرة.

أولويات القبول في "سكن لكل المصريين 5"

حدد الصندوق فئات لها الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية، وهي:

1. المتزوجون الذين يعولون.

2. الأرامل والمطلقات اللاتي يعُلن أطفالًا.

3. الأفراد غير المتزوجين، مع إعطاء الأولوية للأكبر سنًا.

4. الأسر التي تضم عددًا أقل من الأفراد.



إجراءات التظلم في وحدات سكن لكل المصريين 5

في حال رفض الطلب، يمكن للمتقدم تقديم تظلم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، يتم ذلك من خلال:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق.

2. تعبئة نموذج التظلم الإلكتروني.

3. إرفاق المستندات التي تدعم التظلم.

4. متابعة حالة التظلم عبر الموقع أو خدمة العملاء.

من خلال هذه الإجراءات، يمكن للمتقدمين متابعة طلباتهم بشكل فعال والتأكد من فرصهم في الحصول على وحدة سكنية.

اقرأ أيضاً : طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. إليك التفاصيل

استعلام عن حالة الطلب عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي