يترقب عدد كبير من المواطنين إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة، وذلك بعدما انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من استقبال طلبات حجز شقق سكن لكل المصريين 5، في المرحلة الخامسة عبر الموقع الإلكتروني.

ويعرض الموجز خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5.

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

سيتم إخطار المواطنين المرفوضين الغير منطبق عليهم شروط الإعلان الخاص بمشروع سكن لكل المصريين 5، بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

الاسكان الاجتماعي

صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري

وانتهى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من فرز ومراجعة أكثر من 280 ألف ملف للمواطنين المتقدمين للحصول على شقق سكن لكل المصريين5 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

إجمالي من قاموا بشراء كراسةالشروط

وبلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، ويترقب المواطنون المتقدمون الإعلان عن نتيجة التقديم، والإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، سيكون عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا)

- اختيار «الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5».

- إدخال البيانات المطلوبة: «الرقم القومي وبيانات الحجز».

- فور إعلان النتيجة تظهر عبر الموقع الإلكتروني.

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