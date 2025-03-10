خطوات وطريقة الاستعلام عن نتيجة مشروع سكن لكل المصريين 5

يترقب آلاف المواطنين في مختلف أنحاء مصر الإعلان الرسمي عن نتيجة مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، والذي يستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن انتهاء عمليات فرز ومراجعة ملفات المتقدمين، حيث تم فحص نحو 300 ألف طلب تمهيدًا لإعلان النتيجة، ويعرض الموجز التفاصيل.

موعد إعلان نتيجة "سكن لكل المصريين 5"

أكدت وزارة الإسكان أن إعلان نتيجة المتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعي سيتم عقب الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة النهائية.

سيتم إخطار جميع المتقدمين بنتيجة طلباتهم عبر رسائل نصية (SMS) تُرسل إلى أرقام الهواتف المحمولة المسجلة ضمن مستندات التقديم.

سيتم توضيح حالة كل متقدم سواء كان من المقبولين أو غير المقبولين، مع الإشارة إلى خطوات التظلم أو استرداد مقدم الحجز إذا لزم الأمر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة "سكن لكل المصريين 5" إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة طلباتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط المخصص. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص" من الصفحة الرئيسية. اختيار المشروع المُسجل به المتقدم، وهو "سكن لكل المصريين 5". إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم المكون من 14 رقمًا. النقر على زر "استعلام" لعرض كافة تفاصيل الطلب ونتيجته.

طرق بديلة للاستعلام عن النتيجة

إلى جانب الاستعلام الإلكتروني، يمكن للمواطنين التواصل مع مركز خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الأرقام التالية:

من أي هاتف محمول: 5999، 5777، 1188

من أي خط أرضي: 090071117

كما يمكن التوجه إلى مراكز خدمة العملاء التابعة لأجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان للحصول على المساعدة اللازمة.

إجراءات المتقدمين غير المقبولين

سيتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بعد انتهاء فترة التظلمات، مع إمكانية استرداد المبالغ المالية التي قاموا بسدادها كمقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد خلال 14 يومًا من إعلان نتيجة الرفض.

أما المتقدمون الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية رغم استيفائهم الشروط، فسيتم إخطارهم بإمكانية استرداد مقدم الحجز خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة.

جهود الدولة في تحقيق العدالة السكنية

تأتي هذه المبادرة الرئاسية في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير سكن آمن ومناسب للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق طموحات المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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