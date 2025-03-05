كيفية التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي بالخطوات والمستندات المطلوبة لذلك

شقق الإسكان الاجتماعي.. يبحث قطاع ضخم من المواطنين الذين لم يحصلوا على الشقق التي تقدموا لها، عن خطوات التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

شقق الإسكان الاجتماعي

طريقة التقديم على التظلم لشقق الإسكان الاجتماعي

تقديم تظلمات

حيث للمواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن المقبولين، بإمكانهم تقديم التظلمات عبر إحدى الوسائل الآتية:

- أولا من خلال صفحة الصندوق الرسمية على فيسبوك.

- أو عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- أو عن طريق الإتصال بمركز خدمة العملاء عبر الأرقام

المخصصة.

- حيث من الممكن للعميل التقدم بالشكوى في حين عدم الإستجابة للطلب المقدم من جانبه عن طريق خدمة العملاء –CALL CENTER- على الأرقام (1188- 5777- 5999) أو على (090071117) ومن أي رقم أرضي من الساعة 9 ص حتي الساعة 6 م عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال خدمة تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بالموقع الإلكتروني للصندوق، وعلى أن تتضمن الشكوى.

ثم نأتي لخطوة مراجعة نتيجة القرعة:

حيث يجب على المتقدمين مراجعة نتيجة القرعة بعناية بهدف التأكد من عدم وجود أي أخطاء أو سوء فهم.

جمع الأوراق المطلوبة

في حين جمّع الأوراق المطلوبة

قم بجمع كل الأوراق التي تثبت حقك في التظلم، مثل:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- أو صورة من استمارة التقديم.

- وأي أوراق أخرى تدعم طلبك.

وكتابة طلب التظلم

حيث قم بكتابة طلب رسمي يتضمن التالي:

- بياناتك الشخصية.

- رقم الطلب.

- سبب التظلم بشكل واضح ومحدد.

- تقديم الطلب

وبعدها توجه إلى الجهة المسؤولة عن الإسكان الاجتماعي في منطقتك، وقدم طلب التظلم مع الأوراق المرفقة.

ثم متابعة الطلب

أي بعد تقديم الطلب، يلزم عليك متابعة حالته مع الجهة المختصة بهدف التأكد من استلامه ومعرفة موعد البت فيه.

وانتظار الرد

حيث سوف تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلب التظلم وإصدار قرار بشأنه، ويمكن أن يستغرق ذلك بعض الوقت، لذلك يجب عليك التحلي بالصبر.

وبالإضافة إلى استلام القرار

حيث وأخيراً بعد البت في التظلم، سوف يتم إبلاغك بالقرار عبر الوسائل الموجودة، سواء كانت عبر البريد أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

متابعة التظلم الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي

وعقب تقديم التظلم، بإمكانك متابعة حالة التظلم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وسوف يتم إبلاغك بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية قصيرة أو عبر الموقع الإلكتروني.

وتأكد من تقديم التظلم في الموعد المحدد الذي سوف يتم الإعلان عنه.

وأيضاً قدم كافة المستندات المطلوبة بشكل صحيح وواضح.

وأخيراً تابع حالة التظلم بانتظام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

التظلم الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي

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خطوات التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025