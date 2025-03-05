طريقة استرداد مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي .. سكن لكل المصرين

يواجه بعض المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي تحديات تتعلق بعدم قبول طلباتهم هذه المشكلة قد تحدث نتيجة لعدة عوامل، منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم توافق الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويعرض الموجز كيفية استرداد مقدم جدية الحجز في حالة عدم القبول، بالإضافة إلى شروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي

كيفية استرداد مقدمة جديدة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يواجه بعض المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي مشكلة عدم القبول، إما لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو لعدم مطابقة الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حالة الرفض يحق استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العملاء الذين لم يتم قبولهم يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق بعد غلق باب الحجز ، وفي حالة الرفض يحق استرداد مقدم جدية الحجز بسهولة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق، مع تحويل المبلغ مباشرة من خلال بنك التعمير والإسكان يقوم البنك بتحويل المبلغ المستحق، ويتلقى العميل رسالة نصية تؤكد استرداد المبلغ، مع تحديث حالة الطلب على الموقع إلى "تم رد جدية الحجز".

وينبغى على المستفيدين من الوحدات الالتزام بالسكن بها وفقًا للضوابط المحددة، تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة مخالفة الشروط.

شقق الاسكان الاجتماعي

طرح نحو مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم طرح نحو مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ـ محور منخفضى الدخل"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، وجارٍ استكمال تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية أخرى، وتتضمن 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن جارٍ تنفيذها والإسناد ضمن المبادرة، بالمرحلتين الخامسة والسادسة، كما أنه جار تنفيذ 27944 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري بـ15 مدينة ومحافظة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة - ستاد العرب

واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف إعلان سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.

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