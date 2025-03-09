موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5 وخطوات الاستعلام بالتفصيل

تشغل نتيجة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 اهتمام قطاع كبير من المواطنين، خاصة المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن هذه المبادرة التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة.

وقد انتهت وزارة الإسكان، ممثلةً في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، من فحص وفرز نحو 300 ألف ملف تقدم بها المواطنون للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة السكنية وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

عدد المتقدمين لمبادرة "سكن لكل المصريين 5"

بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة شروط المبادرة نحو 762 ألف مواطن.

من بينهم قام نحو 589 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز.

بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 571 ألف مواطن، ما يعكس الإقبال الكبير على هذه المبادرة الرئاسية المهمة.

موعد إعلان نتيجة "سكن لكل المصريين 5"

يترقب المواطنون المتقدمون للمشروع إعلان نتيجة الفرز النهائية، حيث سيتم إخطار المقبولين والمرفوضين برسائل نصية (SMS) على أرقام الهواتف المسجلة مسبقًا ضمن مستندات التقديم.

ومن المقرر أن يتم إرسال هذه الرسائل عقب الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.

إجراءات خاصة بالمواطنين غير المقبولين في مشروع "سكن لكل المصريين 5"

في حالة رفض طلب أحد المتقدمين لعدم استيفاء الشروط، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:

المرفوضون بسبب عدم انطباق الشروط: سيتم إخطارهم بعد انتهاء فترة التظلمات بإمكانية استرداد المبالغ المالية التي قاموا بسدادها كمقدم جدية الحجز، وذلك عبر مكاتب البريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الرفض.

المرفوضون بسبب عدم توفر وحدات سكنية (خارج الأولوية): سيتم إخطارهم كذلك بإمكانية استرداد مبالغ الحجز خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة، وذلك في حال تقدمهم للحصول على وحدة سكنية ولكن لم يتمكنوا من الحجز خلال الفترة المخصصة لذلك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة "سكن لكل المصريين 5"

للاستعلام عن نتيجة الطلبات، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط المخصص لذلك. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص" من الصفحة الرئيسية. اختيار المشروع المُسجل به المتقدم، وهو "سكن لكل المصريين 5". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمستعلم. النقر على زر "استعلام" لعرض كافة تفاصيل الطلب ونتيجته.

خدمات إضافية للاستعلام عن حالة الطلب

بجانب الموقع الإلكتروني، يمكن للمواطنين التواصل مع مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق عبر الأرقام التالية:

5999

5777

1188

(من أي هاتف محمول)

أو عبر الرقم الأرضي 090071117 من أي خط أرضي.

كما يمكن التوجه إلى مراكز خدمة العملاء التابعة لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان للحصول على المساعدة اللازمة.

مبادرة سكن لكل المصريين 5.. خطوة نحو حياة أفضل

تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع فئات المجتمع، بما يضمن توفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة تحقق طموحات المواطنين في الحصول على سكن كريم يليق بحياة أفضل.

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استعلام عن حالة الطلب عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي