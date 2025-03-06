موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5 .. وكيفية الاستعلام عن الطلب

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5 انتهت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من فرز ومراجعة حوالي 300 ألف ملف للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ، ويعرض الموجز موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5 وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن طلب شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ، ومديريات الإسكان.

موعد نتيجة الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصرين

762 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

وبلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، ويترقب المواطنون المتقدمون الإعلان عن نتيجة التقديم، والإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، سيكون عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

إخطار الغير منطبق عليهم شروط الإعلان

كما سيتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يمكن لجميع المتقدمين معرفة النتيجة الخاصة بهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي على الرابط

الضغط على أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص" من الصفحة الرئيسية.

اختيار المشروع المُسجل به، وهو "سكن لكل المصريين 5".

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم المكون من 14 رقمًا.

النقر على زر "استعلام" لعرض التفاصيل الخاصة بالطلب.

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استعلام عن حالة الطلب عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي