استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى 2025.. خطوات التظلم عن النتيجة

استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى 2025.. يترقب آلاف المواطنين نتائج القبول في مشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي لعام 2025، للاستعلام عن موقف طلباتهم بعد التقديم.

وتستعرض جريدة “الموجز” طرق استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى, التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي سواء عبر الإنترنت أو الهاتف، كالتالي:

استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي “اضغط هنا”

اختيار خدمة "الاستعلام عن الطلبات" من القائمة الرئيسية.

تحديد "مشروع سكن لكل المصريين" من بين المشروعات المتاحة.

إدخال الرقم القومي ورقم الطلب في الحقول المخصصة.

الضغط على زر "استعلام" للاطلاع على النتيجة.

استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى

وخلال استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى، ستظهر النتيجة موضحة حالة الطلب، سواء بالقبول أو الرفض، مع توضيح أي إجراءات مطلوبة لاحقًا, ويمكن الاستعلام عن طريق الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يتيح للمواطنين معرفة موقف طلباتهم والحصول على معلومات إضافية حول الإجراءات المطلوبة.

موعد إعلان نتائج شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي حول استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى، أن إرسال نتائج الطلبات بدأ تدريجيًا اعتبارًا من 8 فبراير 2025، إذ يتلقى المتقدمون رسائل نصية على هواتفهم تفيد بحالة طلباتهم, في حال قبول الطلب، تتضمن الرسالة تفاصيل الوحدة المخصصة والتعليمات الخاصة باستكمال الإجراءات, بينما في حال رفض الطلب، توضح الرسالة أسباب الرفض، مع إتاحة الفرصة لتقديم تظلم لمن يرغب في إعادة النظر في موقفه.

استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى

خطوات تقديم التظلم على نتائج الإسكان الاجتماعي 2025

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي للمتقدمين غير المقبولين إمكانية تقديم تظلم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي “اضغط هنا” اختيار خدمة "تقديم تظلم" من القائمة الإلكترونية. إدخال الرقم القومي ورقم الطلب للتحقق من البيانات. كتابة أسباب التظلم وشرح أي ملابسات قد أثرت على نتيجة الطلب. إرفاق المستندات الداعمة، مثل أي أوراق رسمية تثبت أحقية المتقدم في الحصول على الوحدة. إرسال التظلم وانتظار رد الصندوق بعد مراجعة الطلب خلال الفترة المحددة.

أرقام الاستفسار عن شقق الإسكان الاجتماعي

للحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات حول نتيجة الطلبات أو إجراءات التظلم، يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر:

الخط الساخن: 1188 – 5777 – 5999 من أي هاتف محمول.

الهاتف الأرضي: 090071117.

الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي على موقع "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

خطوات التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5