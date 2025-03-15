آثار جانبية يسببها الإفراط في تناول البيض المسلوق.. أبرزها الإصابة بأمراض القلب

الإفراط في تناول البيض المسلوق.. يُعتبر البيض غذاءً منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالبروتين، حيث يحتوي كل بيضة على 6 جرامات من البروتين، إلى جانب الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة، والكولين الذي يدعم صحة الدماغ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين التي تحافظ على صحة العين.

ويرصد الموجز كافة التفاصيل في التقرير التالي حول الإفراط في تناول البيض المسلوق

كما تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون البيض بانتظام يميلون إلى اتباع نظام غذائي أكثر توازنًا وغنىً بالألياف والفيتامينات والمعادن.

الإفراط في تناول البيض المسلوق

لكن رغم فوائده المتعددة، فإن الإفراط في تناوله قد يحمل بعض المخاطر الصحية، خاصة لمن يعانون من بعض الحالات الطبية. فإليك أبرز التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن تناول كميات كبيرة من البيض، وفقًا لما نشره موقع "Eat This".

كم عدد البيضات التي يُعتبر تناولها مفرطًا؟

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول بيضة واحدة يوميًا. كما وجدت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن استهلاك ما يصل إلى 12 بيضة أسبوعيًا لمدة ثلاثة أشهر لم يؤثر سلبًا على صحة القلب لدى مرضى مقدمات السكري والسكري من النوع الثاني.

التأثيرات الجانبية المحتملة للإفراط في تناول البيض:

1. زيادة استهلاك الكوليسترول

يحتوي البيض على كميات مرتفعة من الكوليسترول، حيث تحتوي البيضة الواحدة على نحو 190 ملليجرام، أي ما يزيد عن 60% من الحد اليومي الموصى به سابقًا (300 ملليجرام).



2. ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة واسعة النطاق شملت نصف مليون شخص في الصين أن تناول بيضة واحدة يوميًا قد يقلل بالفعل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، وجدت دراسة أخرى أن استهلاك أكثر من 300 ملليجرام من الكوليسترول يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17%، ويرفع نسبة الوفاة بنسبة 18%. كما خلص تحليل تلوي نُشر عام 2022 في "Circulation" إلى أن زيادة استهلاك البيض والكوليسترول الغذائي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

3. زيادة الوزن

عند تناول البيض مع أطعمة غنية بالسعرات الحرارية مثل الأطعمة الدهنية أو الغنية بالسكريات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، خاصة إذا أصبح الإفطار الغني بالسعرات الحرارية عادة يومية.



4. ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري

ربطت دراسة نُشرت في مجلة "Diabetes Care" بين تناول أكثر من سبع بيضات أسبوعيًا وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنةً بالأشخاص الذين يستهلكون عددًا أقل من البيض.

البيض من الأطعمة المغذية والمفيدة عند تناوله باعتدال، لكن الإفراط فيه قد يكون له آثار سلبية على الصحة، خاصة فيما يتعلق بمستويات الكوليسترول، صحة القلب، الوزن، وخطر الإصابة بالسكري. لذا، الاعتدال هو المفتاح للحصول على فوائده دون التعرض لمخاطره المحتملة.

اقرأ أيضًا :

البيض الأبيض أم البني؟ السر وراء الاختلاف وأيهما الأفضل لك

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك بختام التعاملات.. وصلت لكام النهاردة؟