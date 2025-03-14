البيض الأبيض أم البني؟ السر وراء الاختلاف وأيهما الأفضل لك

البيض.. يحرص الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك على اختيار الأطعمة الأكثر فائدة لوجبة السحور، والتي تساعدهم على تحمل ساعات الصيام الطويلة، ومن بين الخيارات الغذائية الشائعة، يتساءل البعض عن الفرق بين البيض الأبيض والبني وأيهما الأفضل من الناحية الصحية، فهل هناك فرق حقيقي بينهما؟

الفرق بين البيض الأبيض والبيض البني



على مدار سنوات، أُجريت العديد من الدراسات حول الفرق بين البيض الأبيض والبني، وقد توصل العلماء إلى أن الفارق بينهما لا يكاد يُذكر من حيث القيمة الغذائية، فبحسب ما نشرته جامعة ميشيغان، فإن جميع البيض يبدأ باللون الأبيض، لكن بعض الأنواع تكتسب لونًا بنيًا بسبب إضافة مغذيات معينة إلى علف الدجاج، غير أن ذلك لا يُحدث تأثيرًا كبيرًا على الفوائد الغذائية.

لذلك، لا ينبغي الاعتماد على اللون عند اختيار البيض، بل الأهم هو معرفة مصدره والتأكد من أن الدجاج الذي يضعه يتغذى على نظام صحي متوازن.

ووجدت مراجعة علمية نُشرت عام 2023 في مجلة "Poultry Science" أن الدجاج الذي يُغذى على علف غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة يُنتج بيضًا أكثر فائدة للصحة، بغض النظر عن لونه.

البيض

لماذا يُعتبر البيض خيارًا مثاليًا لوجبة السحور؟



يعد البيض من الأطعمة المغذية التي تمنح الجسم العديد من الفوائد، مما يجعله خيارًا ممتازًا لوجبة السحور، ومن أبرز هذه الفوائد:

1. تقليل الشعور بالجوع خلال الصيام



يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الرغبة في تناول الطعام أثناء النهار، مما يجعله خيارًا مثاليًا للصائمين.

2. تعزيز صحة العين



يُعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة العين، مثل الزنك، فيتامين A، فيتامين E، والسيلينيوم، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الضمور البقعي.

3. دعم صحة القلب والأوعية الدموية



على عكس بعض المعتقدات الشائعة، يساعد تناول البيض باعتدال في تحسين صحة القلب، حيث يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.

البيض

4. مناسب لمرضى السكري



يتميز البيض بأنه منخفض الكربوهيدرات، مما يجعله خيارًا آمنًا لمرضى السكري، حيث لا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، بل يساعد في استقرارها.

5. تعزيز وظائف الدماغ



يحتوي البيض على مادة الكولين، وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ ويحسن الوظائف الإدراكية، كما يساعد في دعم الذاكرة وتقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

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