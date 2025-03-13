من الموز إلى البروكلي.. أطعمة سحرية تقضي على الصداع النصفي في الصيام

يعاني الكثير من الصائمين من نوبات الصداع النصفي، خاصة عند الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة، في حين أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تزيد من حدة هذه النوبات، هناك خيارات غذائية يمكن أن تساعد في الحد من عدد وشدة الصداع.

ويستعرض الموجز فيما يلي قائمة بأبرز الأطعمة التي قد تكون مفيدة لصحتك خلال الصيام، مع توضيح فوائدها وتأثيرها على نوبات الصداع.

1. الموز: مصدر طبيعي للطاقة والمغنيسيوم



يعد الموز خيارًا رائعًا لمن يحتاج إلى دفعة من الطاقة خلال ساعات الإفطار، حيث يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في تقليل توتر الأوعية الدموية وتخفيف الصداع.

كما أن الموز غني بالماء، إذ تصل نسبة الماء فيه إلى 74%، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو عامل أساسي لتجنب الصداع أثناء الصيام.

الصداع النصفي

2. البطيخ: فاكهة غنية بالترطيب



رغم اختلاف التصنيفات بين كونه فاكهة أو خضار، فإن البطيخ يُعد من أكثر الأطعمة الغنية بالماء، حيث يشكل الماء حوالي 92% من تكوينه، هذا يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

الجفاف هو أحد أبرز محفزات الصداع النصفي، لذا فإن تناول أطعمة مرطبة مثل البطيخ يمكن أن يكون فعالًا في تقليل خطر الإصابة بالصداع.

3. القهوة: سلاح ذو حدين



يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على خصائص تساعد في تقليل الصداع النصفي، ولهذا السبب يُضاف إلى بعض أدوية علاج الصداع النصفي، ومع ذلك فإن التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين قد يؤدي إلى صداع الانسحاب، المعروف باسم "صداع ارتداد الكافيين".

لذلك، يمكن لفنجان من القهوة المعتدلة أن يكون علاجًا سريعًا من الصداع النصفي ، ولكن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

4. الفطر (المشروم)

يرتبط الصداع النصفي في بعض الأحيان بمشاكل الجهاز الهضمي، مثل سوء امتصاص المغذيات أو ما يُعرف بـ"متلازمة الأمعاء المتسربة".

يحتوي الفطر على كميات جيدة من فيتامين ب2 (الريبوفلافين)، وهو عنصر غذائي قد يساعد في تقليل نوبات الصداع النصفي، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول أطعمة غنية بهذا الفيتامين، مثل الفطر، قد يساهم في تقليل تكرار نوبات الصداع.

البروكلي

5. البروكلي

موازنة الهرمونات لتخفيف الصداع تعاني بعض النساء من الصداع النصفي بسبب التقلبات الهرمونية، خاصة تلك المرتبطة بالدورة الشهرية.

يُعد البروكلي من الخضروات الصليبية الغنية بمركبات "فيتويستروجين"، التي تلعب دورًا في تنظيم مستويات هرمون الإستروجين في الجسم، يمكن أن تساعد هذه المركبات في تقليل نوبات الصداع المرتبطة بالدورة الشهرية، كما أن لها فوائد صحية أخرى مثل تحسين كثافة العظام وتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.



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