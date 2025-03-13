سر الصحة والقوة في حبة صغيرة.. إليك فوائد اللوز المدهشة

يُعد اللوز من أكثر أنواع المكسرات انتشارًا حول العالم، ليس فقط لمذاقه اللذيذ، ولكن أيضًا لقيمته الغذائية العالية التي تجعله مكونًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، حيث يحتوي اللوز على مزيج فريد من الفيتامينات، المعادن، الدهون الصحية، والألياف التي تدعم صحة القلب، العظام، الجهاز الهضمي، والبشرة.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز الفوائد الصحية والجمالية للوز، وأسباب إدراجه ضمن نظامك الغذائي اليومي.

اللوز

القيمة الغذائية للوز: مزيج متكامل من المغذيات

يتميز اللوز بتركيبة غذائية غنية تمنحه فوائد متعددة. يحتوي كل 28 جرامًا (حوالي 23 حبة لوز) على:

164 سعرة حرارية توفر طاقة مستدامة.

14 جرامًا من الدهون الصحية، معظمها دهون أحادية غير مشبعة.

6 جرامات من البروتين، مما يجعله خيارًا ممتازًا لبناء العضلات.

3.5 جرامات من الألياف، التي تحسن صحة الجهاز الهضمي.

فيتامين E (37% من الاحتياج اليومي)، مضاد أكسدة قوي.

المغنيسيوم (19% من الاحتياج اليومي)، يعزز صحة القلب والعظام.

الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الزنك، الفوسفور، والمنغنيز، مما يدعم وظائف الجسم المختلفة.



فوائد اللوز الصحية

1. حماية القلب وتعزيز صحة الأوعية الدموية

يحتوي اللوز على دهون صحية تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن فيتامين E الموجود فيه يعمل كمضاد للأكسدة، مما يحمي الأوعية الدموية من التلف ويقلل الالتهابات.

2. تنظيم مستويات السكر في الدم



اللوز منخفض في الكربوهيدرات ولكنه غني بالألياف والبروتين، مما يساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم، وقد أظهرت الدراسات أن تناوله بانتظام يمكن أن يحسن استجابة الجسم للأنسولين، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

3. دعم فقدان الوزن وتقليل الشهية

على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية، إلا أن اللوز يعزز الشعور بالشبع بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، هذا يجعله وجبة خفيفة مثالية للتحكم في الشهية وتقليل استهلاك السعرات الزائدة، ما يساعد في فقدان الوزن.

4. تقوية العظام وتعزيز صحة الأسنان

يُعد اللوز مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والأسنان.

كما يحتوي على الفوسفور، الذي يساهم في بناء العظام ويمنع هشاشتها مع التقدم في العمر.

اللوز

5. حماية الجسم بمضادات الأكسدة

بفضل احتوائه على فيتامين E، يعد اللوز من أقوى الأطعمة المضادة للأكسدة، حيث يحمي الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة. هذا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

6. تحسين صحة الجهاز الهضمي



تساعد الألياف الغذائية الموجودة في اللوز على تعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي. كما تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

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