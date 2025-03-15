فوائد تناول القراصيا في رمضان.. 5 مزايا صحية وتحذيرات لبعض الفئات

تعد القراصيا واحدة من أبرز مكونات الياميش الرمضاني، فهي فاكهة مجففة غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة، إذ تحتوي على كميات وفيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتعويض نقص العناصر الغذائية بعد ساعات الصيام الطويلة.

ويرصد الموجز فوائد تناول القراصيا في رمضان.

فوائد تناول القراصيا في رمضان

وفقًا لموقع «The Healthy»، تقدم القراصيا فوائد صحية متعددة، تجعلها إضافة قيمة إلى النظام الغذائي، خاصة خلال شهر رمضان:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بفضل محتواها العالي من الألياف، تحسن القراصيا حركة الأمعاء وتساعد في تخفيف الإمساك بشكل طبيعي.

دعم صحة القلب

كونها غنية بالبوتاسيوم، تساهم القراصيا في ضبط ضغط الدم، مما يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية العظام

توفر القراصيا فيتامين K والمغنيسيوم، مما يعزز كثافة العظام ويحد من خطر الإصابة بهشاشتها.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تعمل على إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد في استقرار مستويات الجلوكوز.

تقوية المناعة

بفضل مضادات الأكسدة القوية، تدعم القراصيا جهاز المناعة وتحمي الجسم من الالتهابات.



فئات يُنصح بالحذر عند تناول القراصيا

رغم فوائدها العديدة، إلا أن بعض الفئات قد تحتاج إلى الحذر عند تناولها:

مرضى السكري: لاحتوائها على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية، مما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

مرضى الكلى: نسبة البوتاسيوم العالية فيها قد تشكل خطرًا على من يعانون من ضعف وظائف الكلى.

مرضى القولون العصبي: محتواها العالي من الألياف قد يسبب تهيج القولون وزيادة الانتفاخ.

أصحاب ضغط الدم المنخفض: تأثير القراصيا الخافض للضغط قد يكون غير مناسب لمن يعانون من انخفاضه الطبيعي.



الآثار الجانبية للإفراط في تناول القراصيا

الإسهال: بسبب تأثيرها الملين عند تناولها بكميات كبيرة.

زيادة الوزن: كونها غنية بالسعرات الحرارية، قد تؤدي إلى زيادة الوزن عند استهلاكها بكثرة.

تداخل مع أدوية سيولة الدم: نظراً لاحتوائها على فيتامين K، قد تؤثر على تخثر الدم عند تناولها مع أدوية مضادة للتخثر.



القراصيا خيار صحي غني بالفوائد، لكن تناولها باعتدال هو المفتاح للاستفادة منها دون التعرض لمخاطرها المحتملة.

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