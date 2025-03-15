عشبة الشمر.. تعالج نقص الكالسيوم وتحسن صحة الجلد والعظام

يُعد الشمر من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد الصحية العديدة، حيث يُستخدم منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي وتعزيز الصحة العامة.

و يتميز الشمر ببذوره العطرية وأوراقه الغنية بالعناصر الغذائية، مما يجعله إضافةً مثاليةً للنظام الغذائي اليومي.

الموجز ينقل لكم أبرز فوائد عشبة الشمر عبر السطور التالية.

فوائد تناول الشمر

من أبرز فوائد الشمر تحسين الهضم والتخفيف من الانتفاخ والغازات، حيث يعمل كمهدئ طبيعي للأمعاء، كما يساعد في تقليل التشنجات المعوية ويُستخدم لعلاج القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك، يُعرف الشمر بقدرته على تعزيز صحة الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تخفيف السعال وطرد البلغم.

ويحتوي الشمر على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، كما يساهم في تقوية المناعة، وتحسين صحة القلب عبر تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

كما يُعتقد أن له دورًا في تنظيم الهرمونات لدى النساء، خاصة في تخفيف أعراض الدورة الشهرية وتعزيز إدرار الحليب للأمهات المرضعات.

سواء تم تناوله كمشروب دافئ أو إضافته إلى الأطعمة، فإن الشمر يُعد خيارًا طبيعيًا لتعزيز الصحة العامة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

يحسن صحة الجلد

الشمر غني بفيتامين سي ويُعد هذا العنصر الغذائي مضادًا للأكسدة قويًا ، وقد يساعد في تقليل أضرار الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

تشير الأبحاث إلى أن حمض الأسكوربيك ضروري لتكوين الكولاجين، وهو أداة فعّالة في حماية مظهر البشرة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإبطاء الشيخوخة بشكل طبيعي، ويُطلق على نقصه اسم "الإسقربوط"، والذي يتجلى في عدم القدرة على تكوين الكولاجين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نزيف اللثة ونزيف تحت الجلد.

بفضل هذه الوظائف، يُعدّ تناول كميات كافية من حمض الأسكوربيك أمرًا بالغ الأهمية لتقليل ظهور التجاعيد والحفاظ على صحة البشرة.



تبلغ الكمية الموصى بها يوميًا 60 ملليغرامًا، وتناول المزيد منه من مصادر غذائية كاملة، مثل الشمر الطازج، يُساعد في الحفاظ على صحة بشرتك من الداخل والخارج.

يخفض ضغط الدم

يساعد الشمر على خفض ضغط الدم والالتهابات بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم وقلة الصوديوم و يعمل البوتاسيوم على مكافحة الصوديوم، مما يساعد على مكافحة ارتفاع ضغط الدم في الجسم.

إن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يُخفِّض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ مقارنةً باتباع نظام غذائي غني بالصوديوم و مع ذلك، لا تتوقع انخفاض ضغط الدم بين عشية وضحاها و يستغرق الأمر حوالي أربعة أسابيع من اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم لرؤية انخفاض في ضغط الدم.

يساعد على الهضم

يُدرج الشمر في نظام GAPS الغذائي لقدرته على تسهيل عملية الهضم ولأنه يحتوي على سبعة غرامات من الألياف الغذائية، فإنه يُساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

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