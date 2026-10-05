أسعار السجائر اليوم في مصر 5 أكتوبر 2026.. سعر كليوباترا ومارلبورو وميريت والتبغ المسخن

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أسعار السجائر اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، خاصة مع بداية أسبوع جديد واستمرار متابعة حركة أسعار منتجات التبغ في الأسواق المصرية. ويبحث المستهلكون عن الأسعار المعلنة لمختلف أنواع السجائر المحلية والمستوردة، إلى جانب أسعار منتجات التبغ المسخن.

وتأتي متابعة أسعار السجائر في مصر اليوم في ظل الزيادات التي شهدتها بعض المنتجات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل معرفة السعر الرسمي للعبوة قبل الشراء أمرًا مهمًا للمستهلك، خصوصًا مع احتمالية وجود اختلافات في الأسعار بين بعض منافذ البيع.

سعر كليوباترا اليوم الإثنين

استقرت أسعار عدد من أنواع السجائر المحلية عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة، ومن أبرزها منتجات كليوباترا بمختلف أنواعها.

وجاءت أسعار السجائر المحلية اليوم على النحو التالي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. بوسطن: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. بلمونت: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. مونديال: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. مونديال سويتش: 48 جنيهًا.

48 جنيهًا. ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

وكانت بعض أنواع السجائر الشعبية قد شهدت زيادة سابقة بقيمة 4 جنيهات للعبوة، لترتفع من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

أسعار السجائر الأجنبية في الأسواق اليوم

وعلى مستوى الأنواع الأجنبية، تختلف الأسعار بصورة ملحوظة مقارنة بالسجائر المحلية، حيث سجلت بعض العلامات التجارية مستويات تتجاوز 100 جنيه للعبوة.

وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

ميريت: 111 جنيهًا.

111 جنيهًا. مارلبورو: 102 جنيه.

102 جنيه. مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا.

79 جنيهًا. إل أند إم: 82 جنيهًا.

82 جنيهًا. وينستون: 73 جنيهًا.

73 جنيهًا. كاميل: 82 جنيهًا.

82 جنيهًا. دافيدوف: 102 جنيه.

وتعد ميريت أغلى أنواع السجائر الواردة في القائمة بسعر 111 جنيهًا للعبوة، بينما سجلت مارلبورو ودافيدوف 102 جنيه للعبوة.

أسعار التبغ المسخن اليوم 5 أكتوبر 2026

وشملت قائمة الأسعار منتجات التبغ المسخن، التي يزداد الاعتماد عليها لدى شريحة من المستهلكين، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

HEETS: 69 جنيهًا للعبوة.

69 جنيهًا للعبوة. TEREA: 82 جنيهًا للعبوة.

82 جنيهًا للعبوة. TEREA Capsules: 87 جنيهًا للعبوة.

وتأتي هذه الأسعار ضمن التحديثات التي شملت منتجات التبغ المسخن إلى جانب منتجات السجائر التقليدية.

فرق السعر بين كليوباترا وميريت

وتوضح مقارنة الأسعار وجود فارق كبير بين بعض أنواع السجائر المحلية والأجنبية.

فإذا كان سعر العبوة المحلية 48 جنيهًا، بينما يبلغ سعر عبوة ميريت 111 جنيهًا، فإن الفارق بينهما يصل إلى 63 جنيهًا للعبوة الواحدة.

كما يبلغ الفرق بين أرخص منتجات التبغ المسخن الواردة في القائمة، وهي HEETS بسعر 69 جنيهًا، وTEREA Capsules بسعر 87 جنيهًا، نحو 18 جنيهًا للعبوة.

كيف تعرف السعر الرسمي لعلبة السجائر؟

وينبغي للمستهلك التأكد من السعر المعلن على العبوة قبل دفع قيمتها، خاصة إذا وجد اختلافًا بين السعر المطلوب في منفذ البيع والسعر المدون على المنتج.

وفي بعض المنتجات، يمكن الاستعانة برمز QR Code الموجود على العبوة للتحقق من السعر المعلن، بما يساعد على معرفة القيمة الرسمية وتقليل فرص دفع مبالغ إضافية.

كم تنفق على السجائر شهريًا؟

يمكن حساب قيمة الإنفاق الشهري على السجائر من خلال ضرب سعر العبوة في عدد أيام الشهر، وذلك في حالة شراء علبة واحدة يوميًا.

وعند شراء علبة بسعر 48 جنيهًا يوميًا، يصل الإنفاق الشهري إلى نحو 1440 جنيهًا.

أما إذا كان سعر العلبة 69 جنيهًا، فإن التكلفة الشهرية تصل إلى نحو 2070 جنيهًا، بينما تبلغ نحو 2460 جنيهًا عند شراء علبة بسعر 82 جنيهًا يوميًا.

وفي حالة شراء علبة بسعر 87 جنيهًا يوميًا، يصل الإنفاق الشهري إلى حوالي 2610 جنيهات، بينما ترتفع التكلفة إلى نحو 3060 جنيهًا عند شراء علبة بسعر 102 جنيه.

أما شراء علبة ميريت بسعر 111 جنيهًا يوميًا، فيعني إنفاق نحو 3330 جنيهًا خلال شهر.

قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر

وبحسب القائمة السعرية المتاحة، تبدأ أسعار السجائر المحلية من 48 جنيهًا للعبوة، بينما تصل أسعار بعض الأنواع الأجنبية إلى 111 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار منتجات التبغ المسخن المذكورة بين 69 و87 جنيهًا.

وتبقى أسعار السجائر اليوم في مصر محل متابعة مستمرة من المستهلكين، خاصة في ظل التغيرات التي قد تطرأ على الأسعار والقوائم الرسمية، ولذلك يفضل التأكد من السعر المدون على العبوة وقت الشراء.