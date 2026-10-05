مدير أمن بني سويف يتفقد حملة مرافق مكبرة بمركز ببا لإزالة الإشغالات

واصلت مديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تنفيذ الحملات الأمنية وحملات المرافق المكبرة بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية، ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري بالشوارع والميادين.

حيث تفقد اللواء عماد بركات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، جانبًا من الحملات بمركز ببا، واطلع على نتائج حملات المرافق والمرور، موجهاً باستمرار تكثيف الحملات والتعامل الفوري مع الإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية أو تعوق حركة المواطنين، مع الالتزام بتطبيق القانون.

وشدد مدير أمن بني سويف على أهمية تحقيق الانضباط بالشوارع وانسيابية الحركة المرورية، مع مراعاة أصحاب الأنشطة في إطار القانون، واستمرار التنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق وتنظيم الأنشطة التجارية.

رافق مدير الأمن خلال الجولة العميد محمود الخولي، مأمور قسم شرطة المرافق، والعميد محمد عمر جنيدي، مدير إدارة المرور، والمقدم محمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة المرافق.

كما قام اللواء عماد بركات مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بجولة داخل إدارة مرور بني سويف بحضور العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذ الإجراءات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء وخفض رسوم إصدار وتجديد التراخيص.

حيث تابع مدير الأمن تابع ميدانيًا تطبيق نظام الشباك الواحد لإصدار وتجديد التراخيص، وإلغاء تقديم حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، وإلغاء تقديم طفاية الحريق عند إصدار أو تجديد التراخيص، ومنع تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين .

وأكد مدير أمن بني سويف خلال الزيارة على مواصلة الجهود الميدانية بكل جدية وانضباط، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وفى مركز ناصر تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة للاشغالات بناء على توجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بنى سويف، واللواء دكتور عماد بركات مدير أمن بني سويف، حيث قامت حمله اشغالات مكبرة بحضور العميد محمود الخولي رئيس قسم المرافق والمشرف العام علي الحملة ، وبحضور وإشراف السيد شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، محمد عثمان نائب رئيس المدينة، حيث قامت الحملة برفع 310 إشغال من شوارع المركز.