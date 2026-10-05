موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026.. حقيقة حذف 3 ملايين أسرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع تداول منشورات تزعم استبعاد ملايين الأسر من منظومة الدعم النقدي، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى المستفيدين بشأن استمرار صرف مستحقاتهم.

ومع تزايد عمليات البحث عن حقيقة حذف 3 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة، أوضحت الجهات الحكومية المختصة حقيقة الأمر، مؤكدة استمرار صرف الدعم للأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 خلال منتصف الشهر، وفقًا لجدول الصرف المتبع، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

ويستطيع المستفيدون استخدام البطاقات المخصصة لصرف الدعم في عمليات السحب النقدي، فضلًا عن استخدامها في بعض عمليات الدفع الإلكتروني والمشتريات والمعاملات الحكومية المتاحة.

ويأتي صرف الدعم ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار الدولة في تطوير منظومة الدعم النقدي وربطها بقواعد البيانات الحكومية.

كم عدد المستفيدين من تكافل وكرامة؟

يضم برنامج تكافل وكرامة في الوقت الحالي نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقترب من 18 مليون مواطن، وهو ما يجعله أحد أبرز برامج الدعم النقدي الموجهة إلى الفئات المستحقة.

وتصل الموازنة السنوية للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، بعد تطبيق زيادة بنسبة 25% بصورة دائمة، بما يعكس استمرار الدعم المخصص للأسر المستفيدة وفقًا لشروط وضوابط البرنامج.

حقيقة حذف 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة

وحسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار بشأن حذف 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة، نافيًا صحة ما يتم تداوله بشأن استبعاد هذا العدد الكبير من الأسر المستحقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم استبعاد أي أسرة تستوفي شروط الحصول على الدعم، موضحة في الوقت نفسه أن برنامج تكافل وكرامة يخضع لمراجعة مستمرة للتأكد من استمرار توافر معايير الاستحقاق.

وتعتمد المنظومة على تقييم أوضاع المستفيدين بصورة دورية، وهو ما يعني إمكانية استمرار الأسرة داخل البرنامج أو خروجها منه إذا طرأ تغير على ظروفها الاقتصادية أو الاجتماعية.

متى يتم وقف أو تخارج الأسرة من تكافل وكرامة؟

لا ترتبط عملية التخارج من برنامج تكافل وكرامة بحذف جماعي للمستفيدين، وإنما تحدث في حالات محددة يكون من بينها فقدان أحد شروط الاستحقاق.

ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى التخارج: وفاة المستفيد، السفر خارج البلاد، تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، امتلاك مشروع أو مصدر دخل، امتلاك أراضٍ أو سيارات، أو الالتحاق بعمل رسمي مع وجود تأمين اجتماعي.

وتشير البيانات إلى أن عدد الأسر التي استفادت من برنامج تكافل وكرامة منذ إطلاقه تجاوز 8.3 مليون أسرة، بينما تخارج نحو 2.2 مليون أسرة من البرنامج بعد تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين معرفة موقفهم من الدعم إلكترونيًا من خلال خدمة الاستعلام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك» .

. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب بطاقة تكافل وكرامة.

الضغط على خيار «استعلام» .

. مراجعة حالة البطاقة والنتيجة الظاهرة أمام المستفيد.

وتوضح نتيجة الاستعلام موقف بطاقة الدعم، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة، وهو ما يتيح للمستفيد معرفة موقفه قبل موعد صرف المستحقات.

رقم الخط الساخن للاستفسار عن تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن 19680 لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن برنامج تكافل وكرامة.

ويمكن للمستفيد اللجوء إلى الخط الساخن في حالة وجود مشكلة في صرف الدعم أو الرغبة في معرفة سبب توقف أو تجميد البطاقة، بدلًا من الاعتماد على الأخبار غير الرسمية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

استمرار مراجعة بيانات المستفيدين

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق إجراءات الحوكمة والربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية، بهدف مراجعة بيانات المستفيدين والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق.

وتستهدف هذه الإجراءات ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات المستحقة، مع تحديث بيانات الأسر وفقًا للتغيرات التي قد تطرأ على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتالي، فإن ما يتم تداوله بشأن حذف 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة لا يعني استبعاد المستحقين بشكل جماعي، وإنما تستمر عملية المراجعة وفق ضوابط محددة، مع استمرار صرف الدعم للأسر التي تنطبق عليها الشروط.