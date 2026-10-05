مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة والانضباط المدرسي بمدارس إدارة سوهاج التعليمية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام الدراسة والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس، وتنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أجرى ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة سوهاج التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.

واستهل وكيل الوزارة جولته بمدرسة الاتحاد الابتدائية، ثم مدرستي العهد الجديدة الابتدائية المشتركة وناصر الابتدائية، واختتمها بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، حيث تابع انتظام حضور الطلاب والمعلمين وسير الدراسة داخل الفصول، مؤكدًا ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي والتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وانتظامها.

وحرص" أنس" خلال جولته على متابعة مستوى التحصيل الدراسي خاصة في مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ برامج تنمية هذه المهارات وتكثيف الدعم للطلاب الذين يحتاجون إلى تحسين مستواهم مع متابعة التقييمات اليومية والأسبوعية ومراجعة كراسات التقييم وسجلات الحضور والغياب والاستفادة من نتائج التقييمات في تحديد جوانب الضعف ومعالجتها أولًا بأول، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم والارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب.

كما تابع وكيل الوزارة الأنشطة الطلابية بالمدارس، مؤكدًا أهمية تفعيلها وتوسيع مشاركة الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، لما لها من دور في تنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتعزيز روح التعاون والانتماء بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب ويجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعلم والإبداع.

وخلال زيارته لمدرسة الشيماء الثانوية بنات، أجرى وكيل الوزارة حوارًا مع الطالبات حول نظام البكالوريا المصرية واستمع إلى آرائهن واستفساراتهن بشأنه، كما اطمأن على موقف تسليم الكتب الدراسية، مشددًا على ضرورة وصولها إلى جميع الطلاب دون تأخير، بما يضمن انتظام الدراسة ومتابعة المناهج المقررة.

وفيما يتعلق بالبيئة المدرسية، شدد "أنس" على أهمية الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدارس والاهتمام بأعمال التشجير والدهانات ومتابعة تنفيذ خطط الصيانة الدورية بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تساعد الطلاب على التعلم في أجواء مناسبة.

وتأتي الجولة ضمن خطة المديرية لتكثيف المتابعة الميدانية بالمدارس والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي والعمل على تذليل المعوقات التي قد تؤثر في انتظام الدراسة، بما يدعم استقرار المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.