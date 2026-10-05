رحمة محسن تتصدر تريند جوجل وقوائم البحث والاستماع بـ«أنا الخسارة»

بعد طرحها بيوم.. “أنا الخسارة” تتصدر بحث جوجل وترند يوتيوب لـ رحمة محسن

رحمة محسن تشعل تريند جوجل ويوتيوب بـ"أنا الخسارة" أولى أغنيات «ملوش تاني»



تصدرت الفنانة رحمة محسن تريند محركات البحث، بالتزامن مع دخول أغنيتها الجديدة «أنا الخسارة» قائمة ترند يوتيوب، وتحقيقها تفاعلًا واسعًا على منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد من طرحها.

وتأتي «أنا الخسارة» كأولى أغنيات ألبوم رحمة محسن الجديد «ملوش تاني»، الذي يمثل أول ألبوم غنائي كامل في مشوارها، ويضم 8 أغنيات تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية، في خطوة تكشف عن اتجاهها إلى شكل موسيقي مختلف خلال المرحلة المقبلة.

وطرحت رحمة محسن الأغنية في شكل فيديو كليب ظهرت خلاله بصورة مختلفة عن إطلالاتها السابقة، من خلال New Look جديد شمل الشعر والمكياج والأزياء والـStyling، لتقدم نفسها للجمهور بشكل بصري وفني يتماشى مع المرحلة الجديدة التي تخوضها من خلال الألبوم.

«أنا الخسارة» من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع وميكس وماستر هشام البنا، بينما تولى إخراج الكليب أحمد جوهر، والمونتاج إسلام عاكف، ومن إنتاج كاسيت ميديا – محمد حامد.

ويضم ألبوم «ملوش تاني» 8 أغنيات، وتتعاون رحمة محسن خلاله مع عدد من أبرز صناع الأغنية، من بينهم الشاعر مصطفى حدوتة، والملحن عطار، والملحن مدين، إلى جانب مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، ويضم الألبوم أكثر من فيديو كليب.

ويشهد الألبوم توجهًا موسيقيًا جديدًا لرحمة محسن، حيث تقدم ألوانًا أقرب إلى البوب بجانب تنوع واضح في شكل الأغنيات، في تجربة مختلفة عن اللون الشعبي الذي ارتبط بها خلال الفترة الماضية، لتبدأ من خلال «ملوش تاني» مرحلة جديدة في مشوارها الغنائي.