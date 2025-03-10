هل شرب الماء بكثرة قبل السحور يمنع العطش في رمضان 2025؟

يعتقد العديد من المسلمين أن شرب كميات كبيرة من الماء في الساعات القليلة التي تسبق أذان الفجر في شهر رمضان 2025 المبارك، من شأنها القضاء على الإحساس بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، فهل هذا الاعتقاد سليم؟.. هذا ما يتناوله الموجز، خلال التالي.

شرب الماء في السحور رمضان

وفي السياق ذاته، أكد استشاري التغذية والعلاج الطبيعي الدكتور هشام الوصيفي أن شرب كميات كبيرة من الماء في الساعات القليلة التي تسبق أذان الفجر عادة خاطئة وليست لها أساس من الصحة، بل بالعكس شرب الكثير من الماء في وقت واحد يؤدي إلى فقد الكثير من السؤال دفعة واحدة، فالماء الذي يشربه الشخص دفعه واحدة عند السحور في رمضان، تتخلص منه الكلى في ساعات النهار الأولى، من خلال قضاء الحاجة أكثر من مرة في وقت واحد، ما قد يشكل إزعاج عند البعض.

كما أن الطريقة السليمة لشرب الماء في شهر رمضان 2025 ولتجنب العطش أو تقليله في ساعات الصيام هي توزيع شرب المياه والسوائل بأنواعها في ساعات الإفطار، بمعدل كوب أو أثنين كل ساعة تقريبًا.

أطعمة تقلل من العطش

كما ينصح استشاري التغذية والعلاج الطبيعي بتناول الأطعمة التي تقلل من الشعور بالعطش مثل الخيار والفاكهة، والبطيخ، وكذلك الخضروات التي تحتوي على الألياف، فهي أطعمة تحتوى على الماء، وتحافظ على رطوبة الجسم لمدة أطول خلال ساعات الصيام في رمضان، ويجب ضرورة تجنب الأطعمة الحارة والمالحة كالمخللات، وكذلك الأطعمة المقلية والجاهزة، التي تتطلب من الجسم شرب الكثير من الماء، لأنها تتسبب الشعور بالعطش، والحث المستمر على تناول كوب إضافي من الماء.

شرب الماء في السحور رمضان

الكمية المثالية لشرب الماء

ووفقًا لتوصيات الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة، يحتاج البالغون إلى 15.5 كوبًا “3.7 لترات” يوميًا للرجال، و11.5 كوبًا “2.7 لتر” يوميًا للنساء وتشمل هذه الكمية الماء، والمشروبات الأخرى كالشاي والعصائر، بالإضافة إلى السوائل الموجودة في الطعام، حيث يحصل الجسم على 20% من احتياجاته المائية من الغذاء.

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