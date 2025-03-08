طرق مهمة لاستغلال رمضان في إنقاص الوزن.. أطعمة تسبب الحموضة في رمضان

تعد مشكلة الحموضة وانقاص الوزن في رمضان، من أكثر المشاكل الصحية، التي يواجهه الكثيرون خلال هذا الشهر الكريم، نظرًا للتغيرات المفاجئة في نمط الحياة، وتغيير مواعيد الوجبات، ونوعية الطعام المتناول ، يعد علاج حموضة المعدة وانقاص الوزن فى رمضان ، من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثيرين، ولذلك يعرض الموجز طرق هامة لاستغلال رمضان في إنقاص الوزن ، والتغلب على مشكلة الحموضة.

الصيام سبب الحموضة

الصيام ليس سببًا مباشرة ، في الشعور بالحموضة في رمضان، ولكن السبب الأساسي له، هو العادات المتعبة خلال شهر رمضان، من حجم وتناول الطعام، ونوعه، يمكن هذه العادات ينتج عنها الشعور بالحموضة.

طرق هامة لاستغلال رمضان في إنقاص الوزن

شرب كميات كافية من الماء (8 أكواب على الأقل.

استهلاك الأطعمة المرطبة أو التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الحساء والخضروات والفواكه؛ كالخيار والخس والطماطم والبطيخ خلال وجبتي السحور والإفطار.

اسباب الحموضة فى رمضان

يُعد الإفراط في تناول الطعام بشكل مفاجيء، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحموضة في رمضان، حيث أن المعدة تظل عدد ساعات كبير فارغة من الطعام، وعند تنازل الطعام بشكل مفرط؛ يتسبب ذلك في الضغط على جدرانها؛ مما ينتج عنه ارتجاع الأحماض، والعصارة المعوية إلى المريء، ليبدأ على إثرها الشعور بالحموضة.

كما أن تناول كميات كبيرة من الطعام خلال السحور، يُعد أحد العوامل التي تسهم في تفاقم الحموضة، خاصةً مع الفاصل الزمني القصير بين الإفطار والسحور، الذي يمنع المعدة من هضم طعام الإفطار بالكامل، فعندما يُضاف المزيد من الطعام أثناء السحور، يزداد الضغط على المعدة؛ مما يؤدي إلى إفراز مفرط للأحماض المعدية.

طرق هامة لاستغلال رمضان في إنقاص الوزن

تناول الحلويات بكثرة

يُعرف شهر رمضان بكثرة الحلويات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، ولكن زيادة تنازل هذه الأطعمة، يتسبب في الشعور بالحموضة.

االنوم بعد الإفطار والسحور

يتسبب النوم مباشرةً بعد تناول الطعام خلال الإفطار والسحور، من تحفير ارتخاء العضلة العاصرة السفلية في المريء مما يُساعد على ارتداد الأحماض الهاضمة إلى الخلف لتصل إلى المريء؛ مُسببة الشعور بالحموضة.

مشروبات لعلاج الحموضة في البيت

تلعب بعض المشروبات، دورًا مهمًا في تهدئة الحموضة في رمضان وتحسين عملية الهضم، ومن أبرزها:

تناول الماء بكمية مناسبة.

تناول الحيلب قليل الدسم ومشتقاته: نظرًا لإنه مصدر غني بالكالسيوم، الذي يعمل على توازن أحماض المعدة.

النعناع: يُعرف بقدرته على تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي.

أطعمة تسبب الحموضة في رمضان .. احذر منها

- البدأ بالأطعمة صعبة الهضم مثل التمر

ـ الا فرط في تناول الطعام عند بدء الإفطار.

ـ الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون والزيوت لأنها قد تحفز ارتجاع الحمض وتتسبب في الانتفاخ والتجشؤ.

ـ تناول البروتين والدهون في وجبة الإفطار مثل لحوم الأبقار والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان

ـ المشروبات الغازية واستبدلها بالعرقسوس والخروب.

ـ تناول الحلويات وخصوصا المحتوية على الكثير من الدهون.

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