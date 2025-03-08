السمبوسة في رمضان 2025.. هل الإفراط في تناولها يسبب مشكلات صحية؟

تعد السمبوسة في شهر رمضان 2025 المبارك من الأكلات المشهورة، وخاصة في هذا الشهر الكريم، ولكن يجب الاعتدال في تناولها وعدم الأفراط فيها وذلك بسبب السعرات الحرارية المرتفعة التي تحتوي عليها، بالرغم من سهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ، لكن تلك الحشوات التي نستخدمها بالإضافة إلى طريقة صنعها تضيف إلى أجسامنا المزيد من السعرات التي نحن في غنى عنها.

السمبوسة في رمضان 2025

وخلال التالي، يقدم الموجز، أضرار الإفراط في تناول السمبوسة على مائدة الإفطار في شهر رمضان 2025 المبارك، وما هي الطريقة الصحية لطهيها.

القيم الغذائية لـ حشوات السمبوسة

تحتوي سمبوسة الجبن على 23 جراماً من الدهن، وتتضمن 4 حبات من السمبوسة المحشوة بالجبن على ما يعادل ثلث حاجة الإنسان من السعرات في يوم كامل.

أما سمبوسة اللحم، فتحتوي على 39 جرامًا من الدهن، وتحتوي الـ 4 قطع من السمبوسة على 460 سعر حراري.

لذا يفضل بتناول سمبوسة الخضروات، لأنها أخف وتقل سعراتها بمقدار الربع تقريبًا عن سمبوسة الجبن أو اللحم.

السمبوسة في رمضان 2025

الطريقة المثالية لعمل سمبوسة صحية

تتكون السمبوسة في الأساس من الطحين، ويمكن حشوها بالأجبان أو اللحوم أو غيرها من الحشوات حسب ما تفضل شخصيًا، ولذلك فهي خليط من النشويات والبروتين والدهون، ولكن الطريقة التي تصنع أو تطهى بها السمبوسة تضيف لها المزيد من السعرات الحرارية خاصة من خلال القلي في الزيت، وبالتالي سعرات حرارية أكثر.

لذلك يفضل خبراء الطبخ والتغذية شويها بدلاً من قليها، للحد من الزيوت المشبعة التي تزيد من السعرات الحرارية، كما أن القلي حتى الاحمرار لا يترك الفائدة المرجوة من العناصر الغذائية، ومتى ما تحول لون الأكل إلى البني فقد قيمته الغذائية.

أضرار الافراط في تناول السمبوسة

من أضرارها أنها قد تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم نتيجة الأملاح التي توجد فيها، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ومن أجل طهي سمبوسة صحية أكثر، يفضل استخدام الطحين الأسمر، وجبنة قليلة الدسم.

أقرأ أيضًا

لماذا يصاب الأطفال أكثر بجرثومة المعدة؟.. حسام موافي يوضح

طرق مهمة لاستغلال رمضان في إنقاص الوزن.. أطعمة تسبب الحموضة في رمضان