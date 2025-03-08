لماذا يصاب الأطفال أكثر بجرثومة المعدة؟.. حسام موافي يوضح

جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية البوابية، هي نوع من البكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي وتهاجم بطانة المعدة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالقرحة الهضمية والتهابات المعدة، وقد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة في بعض الحالات، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ما هي جرثومة المعدة؟

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تعيش تحت الغشاء المخاطي للمعدة، مؤكدًا أن هذا الغشاء له دور أساسي في عملية هضم الطعام، حيث وصفه بأنه من عجائب خلق الله.

كيف تنتقل جرثومة المعدة؟

أوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الإصابة بجرثومة المعدة تحدث من خلال اللعاب أو البراز، مما يجعلها من الأمراض المعدية التي تنتقل بسهولة، خاصة في البيئات التي تعاني من سوء النظافة الشخصية أو التلوث الغذائي.

لماذا الأطفال أكثر عرضة للإصابة؟

أكد الدكتور حسام موافي أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة، نظرًا لعاداتهم الغذائية غير المنتظمة، حيث يتناولون الطعام من مصادر غير موثوقة مثل الوجبات السريعة والأطعمة المكشوفة في الشوارع. كما أن عدم غسل الأيدي بانتظام يعزز من فرص الإصابة بالعدوى.

أعراض جرثومة المعدة ومتى يلزم التدخل الطبي؟

أوضح موافي أن الأعراض قد تختلف من شخص لآخر، لكن أبرزها:

ألم في المعدة، خاصة عند الجوع.

الغثيان والقيء.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

الانتفاخ وكثرة التجشؤ.

حرقة المعدة وعسر الهضم.



وأشار إلى أن بعض الحالات قد تتطلب إجراء منظار في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة أو عدم الاستجابة للعلاج التقليدي، حيث يساعد المنظار في الكشف عن التقرحات أو أي مضاعفات أخرى.

القيء النفسي ودوره في التعافي

تحدث موافي عن مفهوم القيء النفسي، مشيرًا إلى أنه قد يكون عاملًا مساعدًا في تحسن بعض الحالات، لكنه شدد على ضرورة المتابعة الطبية، لأن القيء المتكرر قد يؤدي إلى جفاف شديد أو مشكلات في المريء.

الوقاية من جرثومة المعدة

قدم الدكتور بعض النصائح للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة، أهمها:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

تجنب تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة.

الحفاظ على نظافة الطعام والأدوات المستخدمة في الطهي.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأكواب والملاعق.

جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة، خاصة بين الأطفال، بسبب عاداتهم الغذائية وسهولة انتقال العدوى بينهم. ولتجنب الإصابة بها، يجب الالتزام بالنظافة الشخصية وتناول الطعام من مصادر آمنة، مع استشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض مستمرة.

اقرأ أيضًا :





