أضرار المشروبات الغازية في رمضان.. انتعاش زائف يجب الحذر منها

المشروبات الغازية.. قد يبدو تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار خيارًا منعشًا، لكنه في الحقيقة يحمل العديد من الأضرار الصحية، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام، ويحذر الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة بكلية المنصورة، من تأثير هذه المشروبات على الجهاز الهضمي وصحة الجسم بشكل عام، ويستعرض الموجز في هذا التقرير ما أوضحه حلمي عن كيفية استبدالها بخيارات أكثر فائدة للجسم.

1. تأثير المشروبات الغازية على الجهاز الهضمي



يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على ثاني أكسيد الكربون الذي يسبب الانتفاخ والغازات، مما يجعل الشخص يشعر بعدم الراحة بعد تناولها مباشرة.

كما أنها تزيد من احتمالية الإصابة بارتجاع المريء، حيث تؤدي إلى ارتخاء الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، مما يسمح للأحماض بالارتداد إلى الحلق، مسببًا الشعور بالحموضة والحرقة.

المشروبات الغازية

2. خطر الإصابة بقرحة المعدة والحموضة



تحتوي المشروبات الغازية على أحماض مثل الفوسفوريك والستريك، والتي تساهم في تهيج بطانة المعدة وزيادة الحموضة.

ومع الاستهلاك المستمر، يمكن أن تؤدي هذه المشروبات إلى تفاقم التهابات المعدة أو حتى التسبب في قرحة معدية، ما يجعلها خيارًا غير صحي تمامًا بعد ساعات الصيام الطويلة.

3. ارتفاع السكر وتأثيره على مستويات الطاقة



نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، تسبب المشروبات الغازية ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، يتبعه انخفاض سريع، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والخمول بعد فترة قصيرة من تناولها.

هذا التأثير قد يجعل الشخص يشعر بالجوع سريعًا بعد الإفطار، مما قد يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام وزيادة الوزن.

4. زيادة الوزن والسمنة



المشروبات الغازية غنية بالسعرات الحرارية لكنها خالية من أي قيمة غذائية، مما يساهم في تراكم الدهون وزيادة الوزن، خاصة في ظل قلة النشاط البدني بعد الإفطار.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة، والتي بدورها ترفع احتمالات التعرض لمشاكل صحية مثل السكري وأمراض القلب.

المشروبات الغازية

5. التأثير على صحة العظام والأسنان



يؤثر استهلاك المشروبات الغازية على امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى البعيد.

كما أن السكريات والأحماض الموجودة فيها تضعف مينا الأسنان، مما يزيد من احتمالية تسوس الأسنان وفقدانها مع مرور الوقت.

بدائل صحية للمشروبات الغازية بعد الإفطار



بدلًا من اللجوء إلى المشروبات الغازية، يمكن الاستمتاع بمشروبات منعشة وصحية، تمد الجسم بالترطيب والطاقة دون أضرار جانبية. ومن أبرز هذه البدائل:

الماء البارد بالليمون أو النعناع: يساعد في الترطيب وتحسين الهضم.

العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف مثل عصير البرتقال أو الرمان، وهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

المشروبات العشبية مثل الكركديه أو الزنجبيل، التي تعزز الهضم وتساعد على تهدئة المعدة.

بتجنب المشروبات الغازية والاعتماد على بدائل أكثر فائدة، يمكن للصائمين الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والاستمتاع بصيام صحي ومتوازن خلال شهر رمضان.

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