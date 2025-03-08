دليلك لتجنب عسر الهضم والانتفاخ في رمضان.. صيام بلا متاعب

عسر الهضم والانتفاخ.. مع حلول شهر رمضان، يعاني الكثيرون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والانتفاخ، خاصة عند الإفطار أو السحور. ولتجنب هذه المشكلات، قدم الدكتور أحمد علي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب بنها، مجموعة من النصائح يستعرضها الموجز في هذا التقرير، والتي تساعد في تحسين الهضم وتقليل الانزعاج خلال الصيام.

كيف تتجنب عسر الهضم والانتفاخ أثناء الإفطار؟



يعد الإفطار الوجبة الأساسية بعد ساعات طويلة من الصيام، لذا فإن تناوله بشكل صحيح يساعد في تقليل مشاكل المعدة، إليك بعض الإرشادات المهمة:

ابدأ بالتمر والماء: يساعد التمر في تحفيز المعدة بلطف، كما أن الماء يمنع الجفاف ويساعد على الهضم.

عسر الهضم والانتفاخ



تناول الطعام تدريجيًا: يُفضل بدء الإفطار بوجبة خفيفة، مثل الشوربة أو السلطة، ثم أداء الصلاة قبل استكمال الوجبة الرئيسية، مما يمنح المعدة فرصة للتهيؤ.

مضغ الطعام جيدًا: الأكل ببطء والمضغ الجيد يساعدان في تقليل عسر الهضم.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية: تسبب هذه الأطعمة ثقلًا على المعدة، ما يزيد من احتمالية الشعور بالانتفاخ.

قلل من المشروبات الغازية: حيث تحتوي على غازات تزيد من الانتفاخ واضطرابات المعدة.



أفضل العادات أثناء السحور لتجنب الانتفاخ



وجبة السحور هي الأساس للحفاظ على طاقة الجسم طوال اليوم، لذا يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على العناصر الغذائية الضرورية دون أن تسبب مشاكل هضمية.

تناول وجبة متوازنة: اختر أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض، والكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، والألياف مثل الفواكه والخضروات للحفاظ على الشبع وتحسين الهضم.

الإكثار من شرب الماء: يساعد الماء في الوقاية من الإمساك ويساعد على تحسين حركة الأمعاء.

تجنب الأطعمة المالحة: لأنها تؤدي إلى العطش خلال النهار وقد تسبب احتباس السوائل في الجسم، ما يزيد من عسر الهضم والانتفاخ.

نصائح إضافية لصيام مريح بدون اضطرابات هضمية



إلى جانب الاهتمام بوجبات الإفطار والسحور، هناك بعض العادات الصحية التي يمكن أن تساعدك في تجنب عسر الهضم والانتفاخ طوال الشهر الكريم:

شرب المشروبات العشبية المهدئة: مثل النعناع والزنجبيل، حيث تساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

عسر الهضم والانتفاخ



ممارسة النشاط البدني الخفيف: مثل المشي بعد الإفطار لتحفيز عملية الهضم ومنع الانتفاخ.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل: يؤدي النوم بعد الأكل مباشرة إلى بطء عملية الهضم وزيادة فرص حدوث ارتجاع المريء والانتفاخ.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بصيام صحي ومريح دون الشعور بـ عسر الهضم والانتفاخ، مما يساعدك على الاستفادة من الشهر الكريم بروحانية وصحة أفضل.

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