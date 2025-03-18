5 فوائد مذهلة لـ اللبن الرايب تجعله مشروبك الأساسي في رمضان

اللبن الرايب.. مع تغير نمط الغذاء خلال شهر رمضان، يعاني الكثيرون من انتفاخ البطن واضطرابات الهضم نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام؛ ولتجنب هذه المشكلة، ينصح الخبراء بتناول مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

وفقًا للدكتورة مروة شعيرة، خبيرة التغذية العلاجية، يُعد اللبن الرايب أحد أفضل المشروبات التي يمكن تناولها أثناء السحور أو بعد الإفطار، لما له من فوائد صحية متعددة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقلل من مشاكل الانتفاخ، يستعرضها الموجز في هذا التقرير.

اللبن الرايب

اللبن الرايب وتحسين عملية الهضم

يحتوي اللبن الرايب على بكتيريا نافعة (البروبيوتيك) تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الأمعاء. تعمل هذه البكتيريا على:

تحسين عملية الهضم ومنع اضطرابات الجهاز الهضمي.

تقليل الانتفاخ والغازات التي تحدث بعد تناول الوجبات الدسمة.

تهدئة التهابات الأمعاء وتقليل الشعور بعدم الراحة.

لهذا السبب، يُنصح بتناول كوب من اللبن الرايب يوميًا بعد الإفطار أو في وجبة السحور لتحسين كفاءة الجهاز الهضمي.

يعزز المناعة ويحمي الجسم من العدوى



اللبن الرايب ليس مفيدًا للهضم فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائه على البروبيوتيك ومضادات الأكسدة، حيث:

يعزز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا الضارة والفيروسات.

يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المعدية التي قد تضعف الجسم أثناء الصيام.

يدعم صحة الجهاز التنفسي ويقلل من التهابات الحلق واللوزتين.

لذلك، يعد اللبن الرايب خيارًا رائعًا لدعم المناعة خلال رمضان، خاصة في ظل التغيرات الغذائية التي قد تؤثر على توازن الجسم.

يقي من الأمراض المزمنة ويحسن صحة القلب



تشير الدراسات إلى أن اللبن الرايب يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل:

أمراض القلب: يعمل اللبن الرايب على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

مرض السكري: يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أثناء الصيام.

الوقاية من السرطان: بفضل غناه بمضادات الأكسدة، قد يساهم اللبن الرايب في تقليل احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

يقوي العظام ويمنع هشاشتها



الكالسيوم عنصر أساسي للحفاظ على صحة العظام، واللبن الرايب يُعد مصدرًا غنيًا به، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لصحة العظام، خاصة:

كبار السن المعرضين لخطر هشاشة العظام.

الأطفال والمراهقين في مراحل النمو.

النساء بعد سن اليأس، حيث يساعد على منع فقدان كثافة العظام.

تناول كوب من اللبن الرايب يوميًا يساهم في تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الكسور.

يحافظ على صحة البشرة ويقلل من الالتهابات



يحتوي اللبن الرايب على فيتامين C، وهو أحد الفيتامينات الأساسية للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها.

يساعد في تقليل الالتهابات الجلدية ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

يعزز إنتاج الكولاجين، ما يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يعمل على ترطيب البشرة من الداخل، خاصة خلال الصيام حيث يقل ترطيب الجسم.

لهذا، يُعد اللبن الرايب خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يعانون من جفاف البشرة أو الالتهابات الجلدية.

اللبن الرايب

كيف تستفيد من اللبن الرايب خلال رمضان؟



للحصول على أقصى الفوائد الصحية من اللبن الرايب خلال شهر رمضان، يُنصح باتباع الآتي:

تناوله في السحور: يمنحك شعورًا بالشبع ويمنع الشعور بالعطش خلال النهار.

شربه بعد الإفطار: يساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة.

إضافة الفواكه أو العسل: لتحسين الطعم وزيادة القيمة الغذائية.

تجنب الأنواع الغنية بالسكر: للحصول على فوائد صحية أكبر دون زيادة السعرات الحرارية.

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