الهربس الفموي.. فيروس خطير يهدد الأطفال بسبب عادة شائعة

الهربس الفموي.. شهدت ناميبيا حادثة مؤلمة عندما فقد طفل صغير بصره في إحدى عينيه بعد إصابته بعدوى فيروسية خطيرة بسبب قبلة من شخص مصاب بفيروس الهربس الفموي، هذه القصة، التي أثارت قلق الآباء حول العالم، تسلط الضوء على المخاطر الصحية التي يمكن أن تنتج عن انتقال الفيروس عبر الاتصال المباشر.

الهربس الفموي

من التهاب بسيط إلى فقدان البصر



بدأت معاناة الطفل "جوان"، البالغ من العمر عامين، عندما لاحظت والدته وجود التهاب في عينه، واعتقدت في البداية أنه مجرد عدوى بسيطة يمكن علاجها بقطرات المضادات الحيوية، لكن مع تفاقم الأعراض، وظهور احمرار وانتفاخ شديدين، تم استدعاء أخصائي، ليتم تشخيص إصابته بفيروس الهربس البسيط (HSV)، والذي أصاب مقلة عينه وأدى إلى فقدان الرؤية فيها.

وبحسب الأطباء، فإن الإصابة بفيروس الهربس الفموي حدثت عندما قبّله شخص مصاب بقرحة برد نشطة على وجهه، ما تسبب في انتقال العدوى بسرعة إلى عين الطفل، مسببًا التهابًا شديدًا أدى إلى تدهور الرؤية.

فيروس الهربس الفموي: خطر غير مرئي لكنه شديد العدوى



فيروس الهربس الفموي البسيط (HSV) هو عدوى فيروسية شديدة العدوى تنتقل بسهولة من شخص لآخر، خاصة عبر التقبيل أو أي شكل من أشكال الاتصال المباشر.

أنواع فيروس الهربس البسيط



الهربس الفموي (HSV-1)

ينتقل بشكل رئيسي عن طريق التلامس المباشر أو التقبيل.

يسبب قروح البرد حول الفم، لكنه قد يصيب أيضًا العينين، مما يؤدي إلى التهاب القرنية ومضاعفات خطيرة.



الهربس التناسلي (HSV-2)

ينتقل غالبًا عبر الاتصال الجنسي.

يسبب قرحًا في المناطق التناسلية، لكنه يمكن أن ينتقل أيضًا إلى مناطق أخرى عبر التلامس الجلدي.

بحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن أكثر من 3.8 مليار شخص حول العالم مصابون بفيروس الهربس البسيط بنوعيه.

خطورة فيروس الهربس الفموي على الأطفال



رغم أن الهربس الفموي قد لا يكون خطيرًا عند البالغين، إلا أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأطفال، خاصة الرضع وحديثي الولادة، حيث يمكن أن يؤدي إلى:

التهاب القرنية الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

انتشار العدوى في الجسم، مما قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل التهاب الدماغ.

خطر الوفاة عند حديثي الولادة إذا لم يُعالج الفيروس في مراحله المبكرة.

لهذا السبب، يوصي الأطباء بعدم تقبيل الأطفال حديثي الولادة أو السماح للأشخاص المصابين بالقروح الباردة بالاقتراب منهم.

كيف تحمي طفلك من فيروس الهربس؟



نظرًا لسهولة انتقال فيروس الهربس، من المهم اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال:

تجنب التقبيل: لا تقبّل الأطفال إذا كنت تعاني من قرحة برد أو أعراض البرد والإنفلونزا.

الهربس الفموي



الاهتمام بالنظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام وعدم مشاركة المناشف أو أدوات العناية الشخصية مع الآخرين.

منع الاتصال المباشر مع المصابين: في حالة ظهور قروح برد على شخص ما، من الأفضل تجنب لمس الطفل أو تقبيله حتى تختفي الأعراض تمامًا.

استشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض: مثل احمرار العينين، الحمى، الخمول أو التقرحات الجلدية غير المبررة.

اقرأ أيضا

زيت الزيتون.. الذهب السائل لصحة أفضل وحياة أطول تعرف على فوائده

تعرف على فوائد الأناناس المذهلة وكيفية تجنب أضراره

