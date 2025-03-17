سرطان الفم.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج.. إليكم التفاصيل

سرطان الفم هو نوع من السرطانات التي تصيب الفم والأنسجة المحيطة به، ويعد من أنواع سرطانات الرأس والرقبة. غالبًا ما يبدأ في الشفتين، اللسان، اللثة، سقف الفم أو قاع الفم، وقد يمتد ليصيب اللوزتين والغدد اللعابية. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

أنواع سرطان الفم

معظم حالات سرطان الفم هي من نوع سرطان الخلايا الحرشفية، الذي ينشأ من الخلايا المسطحة الموجودة في الجلد. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع الأخرى الأقل شيوعًا، مثل:

سرطان الغدة اللعابية: وهو ورم غدي يبدأ في الغدد اللعابية.

الورم الليمفاوي: يصيب الغدد الليمفاوية القريبة من اللسان واللوزتين.

الورم الميلانيني: نوع نادر ينشأ من الخلايا الصبغية في الفم.



أعراض سرطان الفم

يمكن أن يظهر سرطان الفم في صورة واحدة أو أكثر من الأعراض التالية:

ظهور بقع حمراء أو بيضاء داخل الفم.

قرح أو بثور لا تلتئم لفترة طويلة.

صعوبة في المضغ أو البلع.

تغير في نبرة الصوت أو مشاكل في النطق.

تورم الفك مما يؤثر على تركيب أطقم الأسنان.

ألم مستمر في الفم أو الحلق.



الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم، منها:

التدخين وتعاطي التبغ.

الإفراط في تناول الكحوليات.

الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

سوء التغذية ونقص الفيتامينات المهمة.

التعرض المفرط لأشعة الشمس، مما قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الشفاه.



طرق تشخيص سرطان الفم

يتم تشخيص سرطان الفم من خلال الفحوصات التالية:

الفحص السريري: حيث يقوم الطبيب أو طبيب الأسنان بفحص الفم لاكتشاف أي تغييرات غير طبيعية.

الخزعة: أخذ عينة صغيرة من الأنسجة المصابة لتحليلها.

فحوصات التصوير: مثل الأشعة السينية، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) للكشف عن مدى انتشار الورم.



طرق علاج سرطان الفم

يعتمد علاج سرطان الفم على مرحلة المرض ومدى انتشاره، ومن أهم طرق العلاج:

الجراحة: إزالة الورم جراحيًا، وفي بعض الحالات قد يلزم إزالة العقد الليمفاوية المحيطة.

العلاج الإشعاعي: يستخدم لقتل الخلايا السرطانية، وغالبًا ما يكون خيارًا في المراحل المبكرة.

العلاج الكيميائي: يُستخدم مع العلاج الإشعاعي في الحالات المتقدمة.

الرعاية التلطيفية: تُقدم للمرضى في المراحل المتقدمة لتخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.



الوقاية من سرطان الفم

للحد من خطر الإصابة بسرطان الفم، يُنصح باتباع بعض الإرشادات الوقائية، مثل:

الإقلاع عن التدخين وتجنب منتجات التبغ.

الحد من استهلاك الكحوليات.

الاهتمام بنظافة الفم وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.

تناول غذاء صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

استخدام واقي الشمس لحماية الشفاه من الأشعة الضارة.

سرطان الفم من الأمراض الخطيرة التي قد تُكتشف في مراحل متقدمة بسبب غياب الأعراض المبكرة. لذا، فإن التشخيص المبكر والفحص المنتظم ضروريان لزيادة فرص العلاج الناجح. التوعية باتباع نمط حياة صحي قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض الخطير.

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