طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان.. إليك الخطوات بالتفصيل

طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان.. تُعد من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تجمع بين القوام المقرمش من الخارج والملمس الطري من الداخل، ما يجعلها خيارًا محببًا لدى الصغار والكبار على حد سواء.

وبفضل مكونات طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان البسيطة وطريقة إعدادها السهلة، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل والاستمتاع بمذاقها اللذيذ في أي وقت.

ويرصد الموجز طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان

طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان



ويكمن سر طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان في إضافة السكر الناعم أو الشربات بعد القلي مباشرة، ما يمنحها مذاقًا غنيًا وحلاوة متوازنة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتحلية في المناسبات والتجمعات العائلية. إليكم طريقة تحضير الزلابية بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في كل منزل.

مكونات الزلابية المقرمشة

وقبل طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان ننقل لكم المكونات وهي كالتالي:

كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

رشة صغيرة من الملح

زيت نباتي للقلي

سكر ناعم أو شربات للتزيين

(اختياري) الفانيليا أو القرفة لإضفاء نكهة مميزة



طريقة عمل الزلابية زي المحلات في رمضان

1. إعداد العجينة

في وعاء عميق، يُمزج الدقيق مع السكر والخميرة والملح، ثم يُضاف الماء تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتشكل عجينة ناعمة ومتجانسة.



2. ترك العجينة لتختمر

يُغطّى الوعاء ويوضع في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم العجينة.



3. القلي للحصول على قرمشة مثالية

يُسخّن الزيت في مقلاة عميقة، ثم تُشكل كرات صغيرة من العجينة باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلواني، وتُقلى في الزيت الساخن مع التقليب المستمر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهياً.



4. التزيين والإضافة النهائية

بعد إخراج الزلابية من الزيت، تُصفّى جيدًا على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تُرش بالسكر الناعم أو تُغطّى بالشربات البارد حسب الرغبة.

نصائح لضمان زلابية مقرمشة وشهية

درجة الحرارة المناسبة: يُفضَّل قلي الزلابية على نار متوسطة لضمان نضجها من الداخل قبل أن تكتسب اللون الذهبي من الخارج.

عدم ازدحام المقلاة: يُنصح بوضع كمية مناسبة من العجينة في الزيت لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ والحصول على قرمشة مثالية.

التغطية السريعة بالشربات: يُفضَّل غمس الزلابية في الشربات البارد مباشرة بعد القلي للحصول على الطعم المثالي دون أن تفقد قرمشتها.



الزلابية من الحلويات التي تضفي لمسة خاصة على أي مناسبة، وبخطوات بسيطة يمكنك تحضيرها في المنزل والاستمتاع بمذاقها الفريد.

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