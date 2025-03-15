طريقة تحضير الكنافة الأساور في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

تعتبر الكنافة الأساور من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الجذاب، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، خاصة في شهر رمضان. ويرصد إليكم موقع الموجز المكونات المطلوبة لتحضيرها:

المكونات

½ كيلو كنافة

½ كوب سمنة مذابة

½ كوب شربات (قطر خفيف)

مكسرات مجروشة (فستق، بندق، لوز) للحشو

½ كوب عسل نحل (اختياري لدهن الوجه)



لتحضير الشربات (القطر)

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا أو ماء ورد (اختياري)



خطوات تحضير الكنافة الأساور

1. تحضير الشربات (القطر)

في وعاء على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر تمامًا.

عند الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح القوام خفيفًا.

أضيفي الفانيليا أو ماء الورد واتركي الشربات يبرد تمامًا قبل الاستخدام.



2. تشكيل الكنافة الأساور

قطّعي الكنافة إلى خصلات طويلة وادهنيها بالسمنة جيدًا حتى تتشربها.

خذي خصلة من الكنافة ولفيها حول إصبعك أو استخدمي قالبًا دائريًا صغيرًا لتشكيل الأساور.

ضعي كمية من المكسرات المجروشة في منتصف كل أسورة.

رصي الكنافة الأساور في صينية مدهونة بالسمنة لضمان عدم التصاقها.



3. خبز الكنافة

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.



4. إضافة الشربات والتزيين

فور خروج الكنافة الأساور من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد واتركيها تتشربه.

ادهني الوجه بقليل من العسل النحل لإضفاء لمعة جميلة وطعم مميز.



نصائح لضمان نجاح الوصفة

يمكن استبدال المكسرات بالفواكه المجففة حسب الرغبة.

للحصول على كنافة مقرمشة، يجب دهنها بالسمنة جيدًا قبل الخبز.

يفضل تقديمها دافئة مع كوب من الشاي أو القهوة للحصول على أفضل تجربة مذاق.



بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير الكنافة الأساور بسهولة في المنزل والاستمتاع بمذاقها اللذيذ خلال شهر رمضان أو في المناسبات المختلفة.

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