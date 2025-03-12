طريقة عمل الزلابية زي المحلات بمكونات سهلة وصحية بسيطة من المنزل

طريقة عمل الزلابية.. تعد الزلابية واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي تجمع بين الطعم المقرمش من الخارج واللين من الداخل، تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، ويتميز تحضيرها بالسهولة والمكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل.

وتُعد إضافة السكر أو العسل للزلابية بعد القلي واحدة من أبرز الطرق لإضفاء طعم لذيذ عليها، مما يجعلها الخيار الأمثل للتحلية في المناسبات والتجمعات العائلية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية طريقة عمل الزلابية زي المحلات، بمكونات سهلة وبسيطة من المنزل.

طريقة عمل الزلابية المقرمشة بالسكر

تحضير الزلابية لا يتطلب الكثير من المكونات المعقدة، حيث أن طريقة عمل الزلابية تحتاج إلى:

كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

رشة صغيرة من الملح

زيت نباتي للقلي

سكر ناعم أو شربات لتزيين الزلابية بعد القلي

كما يمكن إضافة الفانيليا أو القرفة حسب الرغبة لإضفاء نكهة مميزة.

الزلابية

طريقة تحضير الزلابية خطوة بخطوة

1. تحضير العجينة: في وعاء عميق، امزج الدقيق مع السكر والخميرة والملح، ثم أضف الماء تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تحصل على عجينة ناعمة ولينة.

2. التخمير: غطِّ الوعاء واترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة لتختمر ويتضاعف حجمها.

3. القلي: سخن الزيت في مقلاة عميقة، استخدم ملعقة صغيرة أو كيس حلواني لتشكيل كرات صغيرة من العجينة، ثم ضعها في الزيت الساخن. استمر في تقليب الزلابية حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

4. التزيين: بعد القلي، صفي الزلابية جيداً من الزيت باستخدام ورق مطبخ، ثم رشها بالسكر الناعم أو غطها بالشربات حسب الرغبة.

نصائح للحصول على زلابية مقرمشة

لضمان الحصول على زلابية مقرمشة ولذيذة، يجب مراعاة بعض النصائح:

درجة الحرارة المناسبة: يفضل قلي الزلابية على نار متوسطة لضمان نضجها من الداخل قبل أن تصبح ذهبية من الخارج.

الكمية المناسبة من العجينة: تجنب وضع كميات كبيرة من العجينة في الزيت لتفادي تكتل القطع وعدم الحصول على قرمشة متساوية.

التغطية بالشربات: يمكن غمس الزلابية مباشرة في الشربات البارد بعد القلي للحصول على طعم حلو ومتوازن، مع تجنب تركها فترة طويلة في الشربات حتى لا تفقد قرمشتها.

الزلابية هي تحلية لذيذة وسهلة التحضير يمكن الاستمتاع بها في أي وقت، وتعتبر من الأطباق المثالية لجعل أي مناسبة أكثر حلاوة.

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