ألذ الحلويات .. طريقة عمل الزلابية في المنزل ودلعي أبنائك

تعد الزلابية من أنواع الحلوى المفضلة لدى العديد من العرب وخاصة المصريين، وذلك لأنها لذيذة وفريدة الطعم وسهلة وسريعة التحضير أيضاً، ويمكن إضافة عدة من النكهات المتنوعة عليها، والتى تساعد على جعل طعمها شهيا ومميزا، كما تعتبر من الحلويات بسيطة التحضير، لذلك تفضل الكثير من النساء وربنات البيوت تحضيرها فى المنزل، ولهذا سيقدم الموجز فى هذا التقرير، طريقة عمل الزلابية، وبأقل التكاليف المادية.

الزلابية المصرية

طريقة عمل الزلابية في المنزل

مقادير الوصفة:

2 كوب من الدقيق.

2 معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 معلقة كبيرة من اللبن البودر.

2 معلقة كبيرة من النشا.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

2 معلقة كبيرة من الزيت.

2 كوب من الماء الدافئ.

3 أكواب من السكر للمحلول السكري «الشربات».

كوب ونصف من الماء.

معلقة من العسل الابيض.

زيت للقلي.

لتحضير الشربات:

أولا في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وعصير الليمون والفانيليا.

ثم قومي بتقليب المكونات حتى يذوب السكر.

وبعد ذلك اتركي الشربات على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى يصبح قوامه سميكًا.

وبعدها ارفعيه عن النار واتركيه جانباً ليبرد.

خطوات تحضير الزلابية من الألف للياء:

أولا توضع كل المكونات الجافة المتمثلة في«الدقيق، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، واللبن البودر، النشا، الملح».

وفي إناء واسع تدمج تلك المكونات جيدًا، ثم يصب عليها الماء الدافئ تدريجيًا على الخليط الجاف حتى أن يصل لقوام العجين السائل المطاطي.

وبعد ذلك يتم إضافة مقدار الزيت، ويعجن الخليط جيدًا لحين تصبح العجينة ملساء.

وثم تترك العجينة في مكان دافئ من ساعة إلى ساعة ونصف للتخمير والحصول على القوام الهش المثالي.

وخلال فترة تخمير عجينة الزلابية، نقوم بتحضر الشربات عن طريق وضع ثلاث أكواب من السكرفي إناء، ويضاف عليهم كوب ونصف من الماء مع معلقة من العسل الأبيض أو عسل الجلوكوز.

وبعدها يرفع الخليط من على النار حتى يصل لمرحلة الغليان، ومن ثم يضاف عصير نصف ليمونة أو ذرة من ملح الليمون.

وبعدها يترك على نار متوسطة للنضج، ومن ثم يرفع من على النار للتبريد جانبًا.

طريقة عمل الزلابية

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