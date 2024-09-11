طريقة عمل الزلابية زي المحلات بكل سهولة.. وصفة سهلة ولذيذة

طريقه عمل الزلابيه زي المحلات.. الزلابية، هي حلوى شرقية لذيذة تتمكن من سحر قلوب الصغار والكبار، وتتميز بقرمشتها وهشاشتها وطعمها السكري الشهي.

ورغم بساطة مكوناتها، إلا أن سر نجاحها يكمن في اتقان الخطوات وإتقان التقنيات التي تجعل الزلابية المصنوعة بالمنزل لا تقل لذة عن تلك التي تشتريها من المحلات. التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية

طريقه عمل الزلابيه زي المحلات

تختلف طريقه عمل الزلابيه زي المحلات، من شيف لأخرى، لذلك عليكي اختيار الطريقة المناسبة لكي، ولكي تنجح معكي لابد من الاهتمام بالعجينة ، فهي الأهم.

طريقه عمل الزلابيه زي المحلات

مقادير عمل الزلابيه زي المحلات

2 كوب دقيق

2 كوب ماء

ملعقة نشا كبيرة

ملعقة خميرة صغيرة

ملعقة سكر صغيرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير الزلابيه

نخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضهم البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق.

نضيف الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب لغايه ما نوصل ل عجينة ثقيله اخف شويه من الكيك.

نترك عجينة الزلابية تختمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا.

بعد تخمر العجينة نقلبها وهتلاحظي أن قوامها بقي اثقل.

طريقة تحمير الزلابية فى الزيت

نشكل العجينه كرات في زيت غزير لحد ما تتحمر وخرجيها على الشربات البار.

يتم تخريجها من الزيت نصف سوى ونتركها قليلًا ثم نعيد الزلابية للزيت الساخن مرة اهرى اللون الذهبى ومن ثم اخراج الزلابية من الزيت إلى الشربات البارد.

طريقه عمل الزلابيه زي المحلات

نصائح عمل الزلابيه زي المحلات

أخفضي درجة الحرارة قليلاً أثناء تزيين الكرات حتى لا تتحول إلى اللون الذهبي بسرعة بينما أستمري في تزيين الكرات الأخرى، وعندما تنتهي من تزيين الكرات، أرفعي درجة الحرارة مرة أخرى.

1 إلى 1 ¼ بوصة هو الحجم المفضل، يمكنك الحصول على حجم أكبر أو أصغر حسب تفضيلاتك.

تأكدي من غمس المقص بين القطع حتى لا تلتصق العجينة به.

سوفي تحتاجي إلى قلي العجين على دفعات، وتغطية بقية العجين أثناء العمل بالدفعة والتأكد من تفريغ الهواء من العجين المتبقي قبل إعادة ملء الكيس.

طريقة تخزين الزلابية

من الأفضل الاستمتاع بالزلابيا طازجة، ولكن إذا تبقى لديك كمية، ضعيها في وعاء على المنضدة وأعيدي تسخينها في الفرن.

طريقه عمل الزلابيه زي المحلات

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