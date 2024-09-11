أسهل طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل خلال دقائق

بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المرحلة التعليمية المختلفة، حيث عدد كبير من أولياء الأمور عن طريقة عمل لانشون الفراخ.

ويعد لانشون الفراخ واحدا من أكثر الأطعمة المحببه لدى الأطفال وطلاب المدارس، حيث يمكنك إعداده في المنزل يطرق ومكونات بسيطة.

طريقة عمل لانشون الفراخ

وتستطيع ربة المنزل أن تصنع اللانشون فى البيت بدلًا من أن تحرم أطفالها من تناوله وتطمئن لتناولهم أكلات نظيفة من صنع يدها من خلال طريقة بسيطة.



طريقة عمل لانشون الفراخ

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل لانشون الفراخ بطريقة بسيطة:

المكوّنات:

-ربع كيلو صدور فراخ مفرومة حوالى 3 شرائح صدور رقيقة

2 قطعة جبنة مثلثات

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف كوب زيت

3 بيضات كبيرة

نصف كوب دقيق إلا ملعقة كبيرة ونضع بدلًا منها نشا

ملعقة كبيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 مكعب مرقة دجاج

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

طريقة عمل لانشون الفراخ



طريقة تحضير لانشون الفراخ



-قومي بفرم الفراخ ونضعها على جنب.

- نضرب البيض ومرقة الدجاج والبهارات فى الكبة أو الخلاط ونضيف إليهم الفراخ ونضربهم كلهم.

- نضيف الدقيق والنشا ونستمر فى الضرب وبعدها نضيف الزيت على هيئة خيط رفيع أثناء ضرب المكونات فى الخلاط دون توقف، إلى أن يظهر القوام ناعم وثقيل حينها نتوقف عن الضرب.

- نحضر قطعة استرتش ونصب الخليط بها ونلفه روول ونضغط جيدًا ونغلق جانبيه، وبعدها نلفه مرة ثانية باسترتش، وفى النهاية نلفه بورق فويل جيدًا لمنع وصول أى مياه بداخله.

- نحضر إناء عميق به مياه مغلية بها ملح وورق لورا وحبهان ونضع فيها اللانشون وبعدما يغلى نغطى الإناء ونتركه لمدة ساعة وربع، ونزود المياه كلما قلت للحفاظ على تغطية المياه للانشون باستمرار لضمان نضجه.

- نخرج اللانشون من الإناء ونزيل الفويل وبعد ربع ساعة نزيل الاسترتش وندخله الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع وبعدها يكون جاهز للتقطيع وتقديمه للأكل.

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