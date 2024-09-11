أسرع طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل ..«وصفة سهلة ولذيذة»

تُعد حلوى البطاطا بالكريم كراميل من ألذ الحلويات السريعة والمبتكرة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة تامة، تجمع هذه الحلوى بين طعم البطاطا اللذيذ والنكهة الكريمية الناعمة، مما يجعلها خياراً مثالياً لتقديمه لأفراد الأسرة واستمتاعهم بمذاق مميز، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مكونات البطاطا بالكريم كراميل



2 حبة بطاطا حلوة

3 ملاعق سكر

علبة كريم كراميل جاهز

2 كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات التحضير:

تحضير البطاطا: قشري البطاطا وقطعيها إلى قطع صغيرة. اسلقي البطاطا في ماء حتى تنضج تماماً.

هرس البطاطا: بعد نضج البطاطا، اهرسيها جيداً وأضيفي إليها السكر. اتركي الخليط جانباً.

تحضير الكريم كراميل: سخني الحليب على النار، ثم أضيفي إليه علبة الكريم كراميل مع التقليب المستمر حتى يتجانس المزيج.

خلط المكونات: أضيفي خليط الكريم كراميل إلى البطاطا المهروسة وامزجيهما جيداً في الخلاط حتى تحصلي على قوام ناعم.

طريقة تقديم البطاطا بالكريم كراميل

في قالب، ضعي السكر المكرمل ووزعيه في جميع أنحاء القالب. ثم أضيفي خليط البطاطا والكريم كراميل، واتركيه ليبرد في الثلاجة لمدة ساعة. يمكن تزيين الحلوى بقليل من المكسرات عند التقديم.

طريقة أخرى لتحضير البطاطا بالكراميل:

يمكنك أيضاً تحضير البطاطا بالكراميل بطرق مختلفة، مثلاً باستخدام اللبن والكراميل وتقديمها في قوالب مزينة بالمكسرات والجوز. هذه الطريقة تعتبر مثالية في فصل الشتاء وتتميز بسهولة تحضيرها.

المكونات:

2 حبة بطاطا حلوة مشوية ومهروسة ناعماً

3 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة نشا

علبة قشطة

خطوات التحضير:

تحضير الكراميل: في وعاء على النار، حضري الكراميل ثم أضيفي مكعب الزبدة إلى الكراميل.

إضافة البطاطا: أضيفي البطاطا المهروسة إلى الكراميل واخلطي جيداً.

تحضير الكريمة: في وعاء آخر، امزجي الحليب والنشا مع ملعقة من السكر والزبدة حتى تحصلي على قوام كريمي.

تجميع القوالب: وزعي خليط البطاطا في قوالب مناسبة للفرن ثم أضيفي الكريمة فوقه.

الخبز والتقديم: أدخلي القوالب إلى الفرن تحت المشواة حتى تتحمر. زيني بالمكسرات والجوز عند التقديم، سواء كانت الحلوى ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

تعتبر البطاطا الحلوة من الأغذية المفيدة صحياً، حيث تحتوي على الألياف، البوتاسيوم، وفيتامينات مهمة مثل B6، فيتامين C وA.

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