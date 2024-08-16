

البطاطا بالبشاميل هي طبق شهي يتكون من البطاطا المطبوخة بصلصة البشاميل. نوع جديد من الحلوى التي لا تتضمن نسبة عالية من السكر، وبالتالي تصبح آمنة على الصحة.

طريقة تحضير البطاطا بالبشاميل

مكونات البطاطا بالبشاميل

للبطاطا:

- 1 كيلو بطاطا (مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة)

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

- ملح وفلفل حسب الذوق

البطاطا بالبشاميل

لصلصة البشاميل:

- 3 ملعقة كبيرة زبدة

- 3 ملعقة كبيرة دقيق

- 2 كوب حليب

- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب (اختياري)

- ملح وفلفل حسب الذوق

لا يفوتك خطوة بخطوة.. طريقة تحضير آيس كريم الموز

للتزيين (اختياري):

- جبن مبشور (مثل الموزاريلا أو البارميزان)

لا يفوتك قليل السكر والدهون.. طريقة تحضير الجيلاتو الإيطالي في البيت

طريقة تحضير البطاطا بالبشاميل

1. تحضير البطاطا:

- قم بغلي ماء مملح في قدر كبير. أضف شرائح البطاطا واطبخها لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح شبه ناضجة، ثم صفيها.

2. تحضير صلصة البشاميل:

- في قدر على نار متوسطة، قم بإذابة الزبدة.

- أضف الدقيق وقلّب جيداً لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط ذهبياً (تجنب تحميره أكثر من اللازم).

- ببطء، أضف الحليب مع التحريك المستمر لتفادي تكون كتل. استمر في الطهي حتى تتكاثف الصلصة وتصبح ناعمة.

- أضف الملح والفلفل وجوزة الطيب إذا استخدمتها. اتركها على نار خفيفة لمدة دقيقة أو اثنتين حتى تتماسك.

3. تركيب الطبق:

- سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- في طبق فرن، ضع طبقة من شرائح البطاطا. رُشّ عليها قليل من الملح والفلفل.

- صبّ نصف كمية صلصة البشاميل فوق البطاطا. كرر العملية مع طبقة أخرى من البطاطا والصلصة المتبقية.

- إذا كنت تستخدم الجبن، رشّه فوق الطبقة الأخيرة من صلصة البشاميل.

4. الخبز:

- ضع الطبق في الفرن المُسخّن واخبزه لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح البطاطا طرية وتتحمر السطح.

5. التقديم:

- دع الطبق يبرد قليلاً قبل تقديمه. يمكن تقديمه كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي.

اقرأ أيضاً: بمناسبة مهرجان الطبخ في العلمين .. إليك طريقة تحضير مكرونة بالفراخ والصوص الأبيض