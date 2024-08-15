خطوة بخطوة.. طريقة تحضير آيس كريم الموز

تحضير آيس كريم الموز في المنزل من الأصناف التي يمكن تجهيزها في وقت قليل وبمجهود أقل، مقارنة ببعض أنواع الحلوى الأخرى، لذلك نشجع على تحضيرها للأطفال كونه أيضاً من الأشياء التي تعمل على تبريد الجسم ومنحه النشاط، كما تضفي السعادة على قلوب الأطفال. إليك طريقة تحضيره بالتفصيل:

مكونات آيس كريم الموز

- 4 حبات من الموز الناضج (يمكنك استخدام الموز الذي بدأ في النضوج ولكن ليس له بقع سوداء كثيرة).

- 1/2 كوب من الحليب (يمكنك استخدام حليب كامل الدسم، قليل الدسم، أو حليب نباتي مثل حليب اللوز أو الصويا حسب تفضيلك).

آيس كريم الموز



- 1/4 كوب من العسل أو شراب القيقب (يمكنك تعديل الكمية حسب حلاوة الموز وتفضيلاتك).

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري، يعطي نكهة إضافية).

- رشة ملح (اختياري، لتحسين النكهات).

طريقة تحضير آيس كريم الموز

1. تحضير الموز:

- قشر الموز وقطّعه إلى شرائح صغيرة. إذا كنت تستخدم الموز الناضج، يمكنك تقطيع الموز إلى قطع صغيرة مباشرة.

2. تجميد الموز:

- ضع شرائح الموز في وعاء أو كيس قابل للتجميد، ثم قم بتجميدها لمدة لا تقل عن 2-3 ساعات، أو حتى تجمد تماماً. من الأفضل أن تترك الموز في الفريزر طوال الليل إذا كان لديك الوقت.

3. خلط المكونات:

- بعد أن يتجمد الموز، أخرجه من الفريزر واتركه لبضع دقائق حتى يصبح قليلاً طرياً، لكن ليس ذائباً.

- ضع شرائح الموز في محضر الطعام أو الخلاط. أضف الحليب، العسل (أو شراب القيقب)، الفانيليا، ورشة الملح إذا كنت تستخدمه.

اقرأ أيضاً: قليل السكر والدهون.. طريقة تحضير الجيلاتو الإيطالي في البيت

4. الخلط:

- اخلط المكونات حتى تحصل على قوام ناعم وكريمي. قد تحتاج إلى إيقاف الخلاط وكشط الجوانب لضمان دمج جميع المكونات بشكل جيد.

5. تجميد الآيس كريم:

- بعد خلط المكونات بشكل جيد، يمكنك تناول الآيس كريم مباشرة إذا كنت تفضل قواماً ناعماً. إذا كنت تفضل قواماً أكثر تجمداً، يمكنك نقل المزيج إلى وعاء قابل للتجميد، ثم وضعه في الفريزر لمدة 1-2 ساعة إضافية.

6. التقديم:

- قبل التقديم، اترك الآيس كريم في درجة حرارة الغرفة لبضع دقائق لتسهيل عملية التقديم. استخدم ملعقة آيس كريم أو ملعقة عادية لتقديمه في أكواب أو أطباق.

لا يفوتك لذيذ ومنعش.. طريقة تحضير آيس كريم المانجو

نصائح إضافية:



- يمكنك إضافة بعض المكونات الأخرى مثل قطع الشوكولاتة، المكسرات، أو الفواكه المجففة في المزيج قبل تجميده.

- إذا كنت ترغب في الحصول على نكهة إضافية، يمكنك تجربة إضافة القليل من مسحوق الكاكاو أو الفواكه الأخرى مثل التوت.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من تحضير آيس كريم الموز اللذيذ في المنزل بكل سهولة!