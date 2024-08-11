لذيذ ومنعش.. طريقة تحضير آيس كريم المانجو

آيس كريم المانجو هو حلوى مجمدة مصنوعة من المانجو الناضج واللذيذ، وهو خيار شهي ومنعش خاصة في الطقس الحار. للك تحرص الأمهات على تحضيره في المنازل لإسعاد الأطفال والكبار، ولأنه يمنح شعوراً بالانتعاش والتبريد يكون من الضروري معرفة كيفية تحضيره على غرار المحلات المتخصصة، خاصة مع توفير المانجو بكثرة في الأسواق.



إليك طريقة تحضير آيس كريم المانجو بالتفصيل:



مكونات تحضير آيس كريم المانجو





- 2 كوب من المانجو الناضج (مقطع إلى مكعبات)

- 1 كوب من الكريمة الثقيلة (الشمينت)

- 1 كوب من الحليب

- 3/4 كوب من السكر

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، لتعزيز النكهة)

آيس كريم المانجو

طريقة التحضير آيس كريم المانجو

1. تحضير المانجو:

- إذا كنت تستخدم المانجو الطازج، قشره وقطعه إلى مكعبات صغيرة. إذا كنت تستخدم مانجو مجمد، اتركه ليذوب قليلاً ثم قطعه.

- ضع قطع المانجو في الخلاط واخلطها حتى تحصل على هريس ناعم. إذا كان الهريس سميكاً جداً، يمكنك إضافة ملعقة أو اثنتين من الماء لتسهيل الخلط.

2. تحضير المزيج:

- في وعاء كبير، اخلط الكريمة الثقيلة مع الحليب والسكر حتى يذوب السكر تماماً.

- أضف هريس المانجو إلى المزيج واخلط جيداً حتى يتجانس.

- أضف الفانيليا وعصير الليمون (إذا كنت تستخدمهم) وامزج حتى يتوزعوا بشكل متساوي.

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3. تجميد المزيج:

- إذا كنت تستخدم آلة آيس كريم، صب المزيج في الآلة واتبع تعليمات الشركة المصنعة لتجميد الآيس كريم (عادةً حوالي 20-30 دقيقة).

- إذا لم تكن لديك آلة آيس كريم، صب المزيج في وعاء قابل للتجميد. ضع الوعاء في الفريزر وقم بتحريكه كل 30 دقيقة باستخدام شوكة لتهشيم أي بلورات ثلجية قد تتكون. استمر في تحريكه حتى يتجمد تماماً (حوالي 3-4 ساعات).

4. التقديم:

- عندما يصبح الآيس كريم جاهزاً، قم بتقديمه في أطباق أو أكواب مناسبة. يمكنك تزيينه بقطع صغيرة من المانجو أو النعناع الطازج إذا رغبت في ذلك.

نصائح



- للحصول على قوام أفضل: يمكن إضافة القليل من الجلوكوز أو شراب الذرة إلى المزيج لمساعدة الآيس كريم على أن يكون أكثر نعومة عند التجميد.

- للنكهة: يمكنك إضافة قطع صغيرة من الفواكه أو المكسرات في المزيج قبل التجميد.