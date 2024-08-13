قليل السكر والدهون.. طريقة تحضير الجيلاتو الإيطالي في البيت

الجيلاتو هو نوع من المثلجات الإيطالية التي تشتهر بقوامها الكريمي والطري. يتميز الجيلاتو بكونه أقل دهنية وأقل حلاوة مقارنةً بالآيس كريم التقليدي، ولديه نكهة أكثر كثافة. إليك كيفية تحضير الجيلاتو الإيطالي بالتفصيل:

طريقة تحضير الجيلاتو الإيطالي



مكونات الجيلاتو الإيطالي الأساسية



1. الحليب 500 مل

2. الكريمة 250 مل

3. السكر 150 غرام

4. صفار البيض4

5. النكهات مثل الفانيليا، الشوكولاتة، الفواكه، أو المكسرات (اختياري)

الجيلاتو الإيطالي

خطوات تحضير الجيلاتو الإيطالي

1. تحضير قاعدة الجيلاتو:

- في قدر متوسط، قم بتسخين الحليب والكريمة على نار متوسطة حتى يقترب من الغليان، ثم أزلها من على النار.

- في وعاء منفصل، اخفق صفار البيض مع السكر حتى يصبح الخليط كثيفًا ويميل إلى اللون الفاتح.

2. دمج المكونات:

- قم بصب كمية صغيرة من خليط الحليب الدافئ تدريجياً على خليط صفار البيض والسكر مع التحريك المستمر لتسخين البيض دون طهيه.

- صب خليط البيض والسكر في القدر مع الحليب والكريمة الساخنة، وقم بتسخين الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصبح سميكًا ويغطي ظهر الملعقة (عادة حوالي 80-85 درجة مئوية).

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3. تصفية الخليط:

- استخدم مصفاة دقيقة لتصفية الخليط من أي كتل أو قطع بيض قد تكون قد تشكلت.

4. التبريد:

- قم بنقل الخليط إلى وعاء نظيف واتركه ليبرد تمامًا، ثم قم بتبريده في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو حتى يبرد تمامًا.

5. إضافة النكهات:

- إذا كنت ترغب في إضافة نكهات مثل الفانيليا، الشوكولاتة أو الفواكه، قم بدمجها بعد تبريد الخليط. يمكنك إضافة شوكولاتة مذابة، عصير الفاكهة، أو أي نكهة تفضلها.

6. الخفق في ماكينة الجيلاتو:

- قم بصب الخليط المبرد في ماكينة الجيلاتو واتبع تعليمات الجهاز. تقوم الماكينة بخفق الخليط أثناء تجميده لتكوين قوام كريمي.

7. التجميد النهائي:

- بعد الانتهاء من عملية الخفق في الماكينة، يمكن نقل الجيلاتو إلى حاوية محكمة الإغلاق ووضعه في الفريزر لتجميده بشكل كامل، عادةً لبضع ساعات.

نصائح:

- النسبة بين الحليب والكريمة: الجيلاتو يحتوي على نسبة أقل من الكريمة مقارنة بالآيس كريم، مما يجعله أقل دهنية.

- التحريك أثناء التجميد: يساهم التحريك المستمر في ماكينة الجيلاتو في تحقيق القوام الكريمي والمتجانس.

- التقديم: يقدم الجيلاتو في درجة حرارة أقل قليلاً من الآيس كريم، مما يجعله أكثر نعومة عند التقديم.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك تحضير جيلاتو إيطالي لذيذ وذي نكهة غنية تعكس تقنيات تحضير الجيلاتو التقليدية.