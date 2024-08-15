بمناسبة مهرجان الطبخ في العلمين .. إليك طريقة تحضير مكرونة بالفراخ والصوص الأبيض

مهرجان الطبخ في مدينة العلمين هو حدث يُحتفل فيه بتنوع المأكولات المحلية والعالمية. يُعقد في أماكن مميزة في المدينة ويشمل مجموعة من الأنشطة مثل عروض الطهي المباشرة، مسابقات الطهاة، وتجربة أطباق متنوعة من مطابخ مختلفة. يهدف المهرجان إلى تعزيز الثقافة الغذائية ويكون فرصة للتعرف على النكهات الجديدة وتذوق أطباق مميزة.



بمناسبة إقامة مهرجان الطبخ في مدينة العلمين نستعرض لكم خلال السطور التالية طريقة تحضير مكرونة بالفراخ والصوص الأبيض، وهي كالتالي:

مكرونة بالفراخ والصوص الأبيض

مكونات تحضير مكرونة بالفراخ والصوص الأبيض

- مكرونة 250 جرام (نوع حسب الرغبة، مثل السباجيتي أو الفيتوشيني)

- صدور دجاج 300 جرام، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- بصل 1 حبة كبيرة، مفرومة ناعماً

- فصوص ثوم 2، مفرومة ناعماً

- زبدة 2 ملعقة كبيرة

- دقيق 2 ملعقة كبيرة

- حليب 2 كوب

- كريمة طهي 1 كوب

- جبنة بارميزان 1/2 كوب، مبشورة (اختياري)

- ملح حسب الذوق

- فلفل أسود حسب الذوق

- جوزة الطيب رشة (اختياري)

- بقدونس للتزيين، مفروم ناعماً

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خطوات تحضير مكرونة بالفراخ والصوص الأبيض

1. تحضير المكرونة:

- قم بغلي قدر كبير من الماء المملح.

- أضف المكرونة واتبع تعليمات الطهي على العبوة حتى تنضج.

- صفي المكرونة واحتفظ بها جانباً.

2. تحضير الدجاج:

- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخّن القليل من الزيت أو الزبدة.

- أضف مكعبات الدجاج واطبخها حتى تنضج وتتحمر. أزلها من المقلاة واتركها جانباً.

3. تحضير الصوص الأبيض:

- في نفس المقلاة، أضف الزبدة المتبقية وسخنها حتى تذوب.

- أضف البصل المفروم واطبخه حتى يصبح شفافاً.

- أضف الثوم واطبخه لمدة دقيقة أخرى.

- أضف الدقيق وامزج جيداً. اطبخ الخليط لمدة دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبياً فاتحاً.

- ببطء، أضف الحليب مع التحريك المستمر لتجنب تكون كتل.

- بعد أن يتماسك الصوص ويبدأ في الغليان، أضف الكريمة واستمر في التحريك حتى يتكاثف الصوص.

- أضف الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب (إذا كنت تستخدمها).

- أضف الجبنة المبشورة (إذا كنت تستخدمها) وامزج حتى تذوب وتندمج في الصوص.

4. دمج المكونات:

- أعد الدجاج إلى المقلاة مع الصوص.

- أضف المكرونة المطبوخة وامزج جيداً حتى تتغطى بالكامل بالصوص.

- اطبخ المزيج لعدة دقائق حتى يتجانس.

5. التقديم:

- قدم المكرونة في أطباق.

- زينها بالبقدونس المفروم إذا رغبت في ذلك.

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