خطوة بخطوة.. طريقة تحضير كفتة الفراخ بالصلصة

كفتة الفراخ هي نوع من الأطباق الشعبية التي تعتمد على الدجاج المفروم وتُشكل على هيئة كرات أو أصابع، ثم تُطهى مع صلصة لذيذة. إليك طريقة تحضير كفتة الفراخ بالصلصة تفصيلاً:

طريقة تحضير كفتة الفراخ بالصلصة

مكونات كفتة الفراخ بالصلصة

مكونات تحضير كفتة الفراخ

- 500 جرام من صدور الدجاج المفروم

- 1 بصلة صغيرة مفرومة ناعماً

- 2 فص ثوم مفروم

- 1/4 كوب بقدونس مفروم ناعم

- 1/4 كوب كزبرة مفرومة ناعم

- 1/2 كوب خبز محمص مطحون أو بقسماط

- 1 بيضة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

- 1/2 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

كفتة الفراخ بالصلصة

مكونات تحضير الصلصة

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

- 2 فص ثوم مفروم

- 2 كوب طماطم مفرومة (يمكن استخدام صلصة طماطم جاهزة)

- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة سكر (لتوازن الحموضة)

- 1/2 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

- 1/2 كوب ماء (أو حسب الحاجة)

- أوراق ريحان أو كزبرة للزينة (اختياري)

اقرأ أيضاً: خطوة بخطوة.. طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالفراخ

طريقة تحضير كفتة الفراخ بالصلصة

1. تحضير كفتة الفراخ:

1. في وعاء كبير، اخلط الدجاج المفروم مع البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة، خبز محمص، البيضة، الملح، الفلفل، والبهارات. اعجن المكونات جيداً حتى تتمازج.

2. شكّل الخليط إلى كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة. يمكنك استخدام يديك أو ملعقة خاصة بالكفتة لتشكيلها.

2. طهي كفتة الفراخ:

1. سخّن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضف القليل من الزيت.

2. قم بقلي كرات الكفتة في الزيت الساخن حتى تتحمر من جميع الجهات. يمكن أيضاً شويها في الفرن إذا كنت تفضل طريقة أقل دهنية.

لا يفوتك أكلات عيد الأضحى 2024.. طريقة تحضير كفتة الخروف المشوية

3. تحضير الصلصة:

1. في وعاء آخر، سخّن الزيت على نار متوسطة وأضف البصل المفروم. قلّب حتى يصبح البصل شفافاً وذهبي اللون.

2. أضف الثوم المفروم وقلّب لمدة دقيقة إضافية.

3. أضف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم. قلّب المزيج جيداً واتركه ينضج لمدة 10 دقائق حتى تتكثف الصلصة.

4. تبّل الصلصة بالملح، الفلفل، السكر، والكمون. أضف الماء حسب الحاجة للحصول على قوام الصلصة المطلوب.

5. أضف كفتة الفراخ المحمرة إلى الصلصة واتركها تنضج في الصلصة على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتشرب الكفتة النكهات.

4. التقديم:

- قدم كفتة الفراخ بالصلصة ساخنة، وزينها بأوراق الريحان أو الكزبرة إذا رغبت. يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز.