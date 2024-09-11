أسهل طريقة تحضير الأندومي الكوري بمكونات بسيطة.. في دقائق قليلة

إذا كنتِ من محبي النكهات الحارة والمميزة، يمكنك تحضير الأندومي الكوري حار بسهولة باستخدام صوص الأندومي الكوري.

نقدم لكِ من خلال موقع "الموجز" طريقة تحضير هذا الصوص اللذيذ بمكونات بسيطة، ليمنحك طعماً حاراً ولذيذاً يمكن أن يُرضي كافة الأذواق.

مكونات الأندومي الكوري

1 عبوة إندومي (أي نكهة مفضلة)

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة كبيرة سكر أو عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة صويا صوص فاتح

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1/4 كوب ماء



خطوات تحضير الأندومي الكوري

تحضير الصوص: في قدر صغير، سخني الزيت ثم أضيفي الفلفل الحار، البابريكا، السكر، الصويا صوص، معجون الطماطم، الخل، والماء. قلبي المكونات جيداً على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى تتجانس وتبدأ في الغليان.

سلق الإندومي: في هذه الأثناء، قومي بسلق الإندومي حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

إضافة الصوص: بعد سلق الإندومي، أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الصوص الحار إلى الإندومي. يمكنك إضافة كمية أكبر من الصوص حسب الرغبة لتعديل درجة الحارة.

التقديم: قلبي الإندومي جيداً مع الصوص، ثم زينيه ببذور السمسم إذا رغبت. قدميه ساخناً واستمتعي بمذاقك المفضل.

للمزيد من التفاصيل: لمزيد من المعلومات حول طريقة التحضير، يمكنك متابعة الفيديو التفصيلي على قناة "وصفات غدير" على اليوتيوب.

بعد سحب عينات الإندومي من الأسواق: كيفية إعداد شعيرية سريعة التحضير في المنزل

أعلنت هيئة سلامة الغذاء مؤخراً عن سحب عينات من منتجات الإندومي من الأسواق بعد تسجيل حالات تسمم بين الأطفال. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات أكدت أن العديد من الأطفال تعرضوا للتسمم بسبب استهلاك الإندومي. لذا، نقدم لكِ طريقة تحضير شعيرية الإندومي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.

المكونات:

3 أكواب دقيق

2 بيضة

رشة ملح

ماء للعجن حسب الحاجة

مكونات بهارات الإندومي:

مكعب مرق دجاج

1 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة بودرة بصل

2 ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة بهارات سابعة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة كاري

طريقة التحضير:

تحضير الشعرية: انخلي الدقيق ثم أضيفي البيض وامزجيه جيداً مع الدقيق. أضيفي الماء تدريجياً حتى تحصلي على عجين متماسك. افردي العجين بالنشابة، ثم لفيه وقطعيه إلى قطع رفيعة جداً باستخدام السكين. ضعي القطع في قوالب ألومنيوم مربعة، ثم ادخليها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 170 مئوية حتى تنضج.

تحضير الإندومي: ضعي الماء المغلي في وعاء، ثم أضيفي شعرية الإندومي. اخلطي جميع البهارات مع مكعب مرق مبشور، ثم أضيفيها إلى الماء المغلي. اتركي الشعرية تطهى حتى تنضج.



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