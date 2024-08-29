مش بتاخد وقت.. طريقة تحضير كفتة داوود باشا



طريقة تحضير كفتة داوود باشا.. كفتة داوود باشا هي طبق تقليدي من المطبخ التركي، وهي عبارة عن كرات لحم متبلة ومطبوخة في صلصة الطماطم، وتتسم بكونها لا تستغرق الكثير من الوقت. يعود اسمها إلى داوود باشا، الذي كان حاكمًا عثمانيًا. إليك طريقة تحضيرها بالتفصيل عبر موقع الموجز:

مكونات تحضير كفتة داوود باشا

- للكفتة:

- 500 جرام لحم مفروم (يفضل لحم البقر أو مزيج من اللحم البقري والضأن)

- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

- 1 فص ثوم مهروس

كفتة داوود باشا



- 1 بيضة

- 1/2 كوب بقسماط (خبز مجفف مطحون)

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

- للصلصة:

- 2 كوب صلصة طماطم (يمكن استخدام الطماطم المعلبة أو الطازجة المفرومة)

- 1 بصلة مفرومة ناعماً

- 2 فص ثوم مهروس

- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

- 1/2 كوب ماء

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 1/2 ملعقة صغيرة سكر (اختياري لتقليل حموضة الطماطم)

طريقة تحضير كفتة داوود باشا

1. تحضير الكفتة:

- في وعاء كبير، اخلط اللحم المفروم مع البصل المفروم، الثوم المهروس، البيضة، البقسماط، البقدونس، الملح، الفلفل الأسود، والكمون إن كنت تستخدمه.

- اعجن المكونات جيداً حتى تتماسك.

- شكل الكفتة إلى كرات صغيرة أو أقراص حسب الرغبة.

2. تحضير الصلصة:

- سخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضف البصل المفروم وقليه حتى يصبح شفافاً.

- أضف الثوم المهروس وقلبه لمدة دقيقة إضافية.

- أضف معجون الطماطم وقلّب لمدة دقيقة أخرى.

- أضف صلصة الطماطم، الماء، الملح، الفلفل الأسود، والسكر إذا كنت تستخدمه.

- دع الصلصة تغلي ثم اخفض الحرارة واتركها على نار هادئة.

3. طهي الكفتة:

- سخن قليل من الزيت في مقلاة أو طاوة على نار متوسطة.

- اشوي كرات الكفتة حتى تتحمر من جميع الجوانب (يمكنك أيضاً شويها في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية حتى تتحمر).

4. دمج الكفتة مع الصلصة:

- بعد أن تتحمر الكفتة، ضعها في الصلصة واتركها تغلي على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى تمتزج النكهات وتتأكد الكفتة من النضج.

التقديم:

قدّم كفتة داوود باشا ساخنة مع الأرز أو الخبز، ويمكنك تزيينها بالبقدونس الطازج إذا رغبت.

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