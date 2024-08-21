سهلة وسريعة.. طريقة تحضير البطاطس البوريه



طريقة تحضير البطاطس البوريه .. البطاطس البوريه هي طبق جانبي لذيذ ومشهور، يتكون أساسًا من البطاطس المهروسة. تعد من الوجبات الخفيفة صاحبة المذاق الرائع، إليك طريقة تحضير البطاطس البوريه بالتفصيل:

مكونات البطاطس البوريه

- 1 كيلو بطاطس (يفضل النوع الذي يتماسك جيدًا بعد الطهي، مثل البطاطس البيضاء أو الحمراء)

- 50 جرام زبدة (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

- 1/2 كوب حليب (يمكن تعديل الكمية حسب القوام المطلوب)

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 1/4 كوب كريمة طازجة (اختياري، لمزيد من النكهة والملمس الناعم)

- ثوم مفروم ناعم (اختياري، لإضافة نكهة مميزة)

البطاطس البوريه

طريقة تحضير البطاطس البوريه

1. نحضير البطاطس:

- قشري البطاطس وقطعيها إلى مكعبات متساوية الحجم.

- ضعي البطاطس في قدر كبير واغمريها بالماء البارد. أضيفي قليلاً من الملح إلى الماء.

2. طهي البطاطس:

- ضعي القدر على نار متوسطة واتركي البطاطس تغلي.

- بعد أن تبدأ البطاطس بالغليان، خفضي الحرارة واتركيها تطهى لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تصبح البطاطس طرية عند اختراقها بشوكة.

3. تصريف البطاطس:

- صفي البطاطس من الماء واتركيها لبضع دقائق لتفقد أي كمية زائدة من الرطوبة.

4. هرس البطاطس:

- استخدمي هراسة البطاطس أو خلاط يدوي لهرس البطاطس حتى تصبح ناعمة جداً. يمكنك أيضاً استخدام خلاط كهربائي للحصول على قوام ناعم جدًا.

5. إضافة الزبدة والحليب:

- في قدر صغير، سخني الزبدة حتى تذوب. أضيفي الحليب (يمكنك تسخينه قليلاً إذا رغبت).

- أضيفي الزبدة والحليب إلى البطاطس المهروسة واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

- إذا كنت تستخدم الكريمة، أضفها في هذه المرحلة.

6. التوابل:

- أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق. يمكنك أيضًا إضافة الثوم المفروم في هذه المرحلة إذا كنت تفضل نكهة إضافية.

7. التقديم:

- قدم البطاطس البوريه ساخنة كطبق جانبي. يمكن تزيينها بالقليل من الزبدة المذابة أو الأعشاب الطازجة مثل البقدونس.

بهذه الطريقة، ستحصلين على بطاطس بوريه ناعمة ولذيذة يمكن أن تكون إضافة رائعة لأي وجبة.

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