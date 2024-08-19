لذيذة.. طريقة تحضير سمك الفيليه مع السلطة الخضراء



طريقة تحضير سمك الفيليه .. سمك الفيليه هو قطع لحم ناعمة وعادةً تكون من الأسماك البلطي. ويُعتبر من الأجزاء الراقية واللذيذة. يمكن تحضير الفيليه بطرق متنوعة، ولكن سأقدم لك طريقة تحضير الفيليه مع السلطة الخضراء:

مكونات سمك الفيليه مع السلطة الخضراء

مكونات سمك الفيليه



- 4 قطع من سمك الفيليه

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

- 2 فصوص ثوم مفروم (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة أعشاب مجففة مثل الروزماري أو الزعتر (اختياري)

سمك الفيليه مع السلطة الخضراء

مكونات السلطة الخضراء



- 4 أكواب من الخس المقطع

- 1 كوب من السبانخ الطازجة (اختياري)

- 1 حبة خيار مقطعة شرائح

- 1 حبة طماطم مقطعة مكعبات

- 1/2 حبة بصل أحمر مفروم ناعماً

- 1/4 كوب زيت زيتون

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة تحضير سمك الفيليه مع السلطة الخضراء

1. تحضير الفيليه:

- قم بتتبيل قطع الفيليه بالملح والفلفل الأسود.

- سخن زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

- أضف قطع الفيليه إلى المقلاة واتركها تطهى لمدة 3-5 دقائق على كل جانب أو حتى تحصل على درجة الطهي المرغوبة (متوسط، نادر، أو ناضج).

- إذا كنت تستخدم الثوم والأعشاب، أضفهم إلى المقلاة خلال الدقائق الأخيرة من الطهي لتعزيز النكهة.

- أخرج الفيليه من المقلاة واتركه يرتاح لبضع دقائق قبل التقديم.

2. تحضير السلطة الخضراء:

- في وعاء كبير، امزج الخس، السبانخ، الخيار، الطماطم، والبصل.

- في وعاء صغير، اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم أضف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

- اسكب الصلصة فوق السلطة وامزج جيداً حتى تتوزع الصلصة بشكل متساوي.

3. التقديم:

- قدم قطع الفيليه مع السلطة الخضراء بجانبها. يمكن إضافة بعض الأطباق الجانبية مثل البطاطس المشوية أو الأرز إذا رغبت.

اقرأ أيضاً: كلها طاقة.. طريقة تحضير بيتزا السي فود