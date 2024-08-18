كلها طاقة.. طريقة تحضير بيتزا السي فود



بيتزا السي فود هي نوع من البيتزا التي تحتوي على مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية مثل الجمبري، والسلطعون، والمحار، والأسماك الأخرى. لذلك تمنح مستوى عالي من الطاقة للجسم. يمكن تحضيرها بعدة طرق، ولكن هنا سأقدم لك وصفة أساسية لطريقة تحضير بيتزا السي فود بالتفصيل:

مكونات بيتزا السي فود



للعجينة:

- 2 كوب دقيق

- 1 كوب ماء دافئ

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

- 1 ملعقة صغيرة سكر

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيتزا سي فود

للصلصة:

- 1 كوب صلصة طماطم جاهزة أو محضرة في المنزل

- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 2 فصوص ثوم مفرومة

- 1 ملعقة صغيرة أوراق ريحان مجففة

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

للحشو:

- 200 جرام جمبري مقشر ومطبوخ

- 150 جرام كالماري مقطع

- 150 جرام محار (اختياري)

- 1/2 كوب جبن موتزاريلا مبشور

- 1/4 كوب جبن بارميزان مبشور

- 1/4 كوب بصل مفروم ناعم

- 1/4 كوب فلفل أحمر مقطع شرائح

- 1/4 كوب زيتون أسود شرائح (اختياري)

طريقة تحضير بيتزا السي فود

1. تحضير العجينة:

1. في وعاء صغير، اخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر واتركه لمدة 5 دقائق حتى يتفاعل.

2. في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الملح، ثم أضف خليط الماء والخميرة وزيت الزيتون.

3. اعجن المكونات جيداً حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

4. غطِّ العجينة بغطاء بلاستيكي واتركها في مكان دافئ لتختمر ويزداد حجمها (حوالي 1 ساعة).

2. تحضير الصلصة:

1. في مقلاة على نار متوسطة، سخن زيت الزيتون وأضف الثوم المفروم، وقلّب حتى يصبح ذهبي اللون.

2. أضف صلصة الطماطم، والريحان، والملح، والفلفل، واتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

3. تحضير الحشو:

1. سخن الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.

2. افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لتكون بشكل دائري أو مستطيل حسب الرغبة.

3. انقل العجينة إلى صينية مدهونة بزيت الزيتون أو مغطاة بورق زبدة.

4. ادهن العجينة بصلصة الطماطم المحضرة.

5. رتب الجمبري، والكالماري، والمحار (إذا كنت تستخدمه) على سطح الصلصة.

6. رش الجبنة الموتزاريلا والبارميزان فوق الحشوة.

7. أضف البصل المفروم، والفلفل الأحمر، والزيتون إذا رغبت.

4. الخبز:

1. ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقاً واتركها لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح العجينة ذهبية اللون ويذوب الجبنة.

2. بعد إخراجها من الفرن، اتركها تبرد قليلاً ثم قطعها إلى شرائح.

يمكنك تقديم بيتزا السي فود مع بعض الإضافات مثل السلطة الخضراء أو صوص الثوم.

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