طريقة عمل الكيك في المنزل بسهولة.. المقادير والخطوات الكاملة

طريقة عمل الكيكة فى المنزل.. يبحث عدد كبير من الامهات عن طريقة عمل الكيكة فى المنزل بسهولة، حيث تعد الكيكة من أكثر الحلويات شعبية حول العالم، وتتميز بتنوعها وسهولة تحضيرها.

طريقة عمل الكيك فى المنزل بسهولة

يمكن تحضير الكيك في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة يومية. وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية طريقة تحضير الكيك بمكوناته.

مقادير عمل الكيك فى المنزل

-3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات

-4 بيضات

-2 ملعقة صغيرة صودا الخبز

-2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

-1 و1/2 كوب سكر بودرة

-1/2 كوب زيت زيتون

-1 كوب حليب

طريقة تحضير الكيك فى المنزل

1- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

2- دهن القالب بالزبدة أو استخدمي ورق زبدة.

3- خلط المكونات الجافة، في وعاء متوسط، اخلطي الدقيق، البيكنج بودر، والملح جيدًا.

4- خلط المكونات الرطبة، في وعاء كبير، استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريمياً.

5- أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، مع الخفق جيدًا بعد كل إضافة.

6- أضيفي الفانيليا واخلطيها.

7- دمج المكونات، أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة، مع إضافة الحليب بالتناوب.

8- امزجي المكونات حتى تتجانس، ولكن لا تفرطي في الخلط.

9- صب العجين في القالب

10- اخبزي الكيك في الفرن لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيك.

طريقة عمل الكيك فى المنزل بسهولة

طريقة عمل كيكة البرتقال

المكونات:

- كوب ونصف دقيق أبيض.

- نصف كوب زبدة.

- بيضتين.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- ملعقة بكينج بودر.

- ملعقة كبيرة بشر برتقال.

- كوب إلا ربع سكر.

- كوب عصير برتقال مصفاة.

- رشة ملح.

طريقة تحضير كيكة البرتقال



- خفق البيض مع الزبدة بالمضرب الكهربائي.

- ثم وضع الفانيليا والسكر وبشر البرتقال.

- الاستمرار في الخفق حتى الحصول على خليط كريمي ناعم ومنفوش.

- وضع الدقيق والملح والبكينج بودر في وعاء آخر.

- يضاف خليط البيض والزبدة المخفوق على وعاء الدقيق.

- وضع عصير البرتقال وتقليب مقادير الكيكة حتى تتجانس جيدا.

- صب خليط كيكة البرتقال في صينية فرن مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.

- وضع صينية كيكة البرتقال في الفرن على درجة حرارة متوسطة من مدة تتراوح من 15 لـ 20 دقيقة.

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